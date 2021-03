Lucha por un gimnasio cubierto para una escuela pública de Nou Barris en los terrenos de la Maladeta

Los vecinos del barrio de Porta, en Nou Barris, exigen que los terrenos que utilizan desde hace más de 12 años como huertos vecinales y que corresponden a la zona conocida como la Maladeta (en la calle del mismo nombre entre la de Alcúdia y la del Escultor Ordóñez) se conviertan en un gimnasio cubierto para la escuela pública del barrio, la Escola Splai, que no tiene este equipamiento desde hace más de 40 años, por lo que sus alrededor de 230 alumnos se quedan sin clase de gimnasia cuando llueve o se presentan otras inclemencias del tiempo que hacen imposible hacer actividad física en el patio exterior el centro.

Para realizar actos de otro tipo, en los que junto a los padres de los alumnos pueden llegar a reunirse entre 600 y 700 personas (previamente a la pandemia) usan las instalaciones cedidas por la parroquia de Sant Esteve. El Ateneu de Nou Barris, el único equipamiento cultural del que dispone Nou Barris, queda lejos (en el barrio de Roquetes, a tres paradas de metro).

En el Ple Municipal Ordinari del distrito de Nou Barris del 12 de diciembre de 2019, la asociación de vecinos del barrio de Porta, junto con otras entidades adscritas, ya presentaron la iniciativa ciudadana que haga de los terrenos de la Maladeta un espacio público para un vecindario escaso de estos, debido a la gran densidad de edificios y de población de esta área del distrito de Nou Barris. Se presentó una vez se consiguieron más de 2.000 firmas de apoyo. Este solar es privado desde los años 80, cuando el ayuntamiento de entonces expropió las viviendas realizando un PERI (Plan Especial de Reforma Interior).

Un vecino trabaja en uno de los huertos de la Maladeta, junto a un cartel reivindicativo del espacio como público para el barrio de Porta. MIQUEL TAVERNA

Desde entonces, los vecinos están "picando piedra", comenta a 20minutos.es su secretario, Alejandro Sanz, para abrir un proceso participativo que decida los usos de este preciado terreno vacío. "Nos gustaría que la Maladeta fuera una rambla verde, pero hemos de tener en cuenta las necesidades de nuestro alrededor y la Escola Splai tiene un patio pequeño para hacer educación física, creemos que es uno de los pocos colegios públicos de Barcelona que no cuenta con un equipamiento cubierto" para las clases de gimnasia, explica. "Esta escuela no dispone de un equipamiento específico para realizar actividad física o eventos de escuela", insiste. Además, creen que este gimnasio podría servir como "sala polivalente para los 57.200 vecinos" del barrio de Porta "fuera del horario lectivo".

Se reunieron a principios de enero con el distrito de Nou Barris para explicarles esta propuesta clave de su agenda de mandato, pero llegaron a la conclusión "de que no hay voluntad política" acerca de la Maladeta. Ellos aportan soluciones al gobierno municipal que no pasan únicamente por la compra: "Se puede hacer una permuta", consideran. Aunque no renuncian a que la Maladeta se declare terreno de titularidad pública. Así lo hicieron saber cuando desde la AAVV presentaron esta iniciativa ciudadana en el Pleno Municipal Ordinario del distrito. Pero esta se rechazó con el voto en contra del PSC, el favorable de ERC y la abstención del resto de grupos.

Actividad musical en el patio de la Escola Splai de Nou Barris. ESCOLA SPLAI

Preguntamos al distrito y este afirma que la Maladeta está formada por diversos solares privados de diferentes propietarios y, sobre la reivindicación del gimnasio escolar en este espacio, indica que el distrito "no puede decidir sobre un uso escolar" y que esta es una competencia del Consorci d'Educació de Barcelona.

Nos ponemos en contacto con el Consorci para saber si están trabajando en la demanda de tener un gimnasio cubierto y para confirmar si el Splai es uno de los pocos centros, o el único de Barcelona, sin estas instalaciones, pero no recibimos respuesta.

Desde la AAVV recuerdan que la iniciativa del gimnasio cerrado salió aprobada en 2005 en el PAM (Pla d'Actuació Municipal) e incluso se realizaron los planos y que en 2018 se llevó al Parlament. Y responden al distrito: "Precisamente, la primera tarea es del Ayuntamiento, que ha de hacer que los terrenos sean públicos para, posteriormente, sean de uso escolar, de zona verde o de lo que se decida en un hipotético futuro proceso participativo".

La directora de la escuela, Marta Plaza, explica a este diario que la necesidad de un gimnasio es un tema que "aparece de manera recurrente en las encuestas de satisfacción" rellenadas por los padres. El manifiesto conjunto de la escuela y los vecinos impulsado desde el pasado otoño ha recibido la adhesión de 300 entidades educativas más.

Los alumnos más pequeños de la escuela pintaron unos dibujos antes de Navidad pidiendo el gimnasio "como si fuera su carta a los Reyes Magos", comenta la directora. Estos cuelgan plastificados en las lonas que separan los terrenos de la Maladeta como el deseo conjunto de un barrio entero.