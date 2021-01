El adorable vídeo de Karina en Instagram pidiendo trabajo aun estando sin voz: "Afónica o no, algo de trabajo por favor"

Para muchos, la pandemia logró que redescubrieran a Karina gracias a sus vídeos en los que cantaba sobre el confinamiento o la importancia de la mascarilla. Pero desde hace años, la intérprete de El baúl de los recuerdos lleva demostrando en televisión que aún queda Karina para rato y que conserva el gracejo y la inocencia que la caracterizó en sus primeros años como cantante.

La eurovisiva de 74 años, con sus casi 54.000 de seguidores, se ha convertido en una estrella de Instagram, donde acostumbra a mostrarse más natural que nunca y hablar sin tapujos. Es por ello que, en más de una ocasión, ha pedido abiertamente trabajo en sus publicaciones.

Ya sea una actuación o ser colaboradora de algún programa, Karina ha acudido a su perfil en redes para solicitar algún contrato. De hecho, recientemente acudió a Sábado Deluxe para hacer las veces de una entrevistadora en prácticas, aunque muchos son los que en realidad desearían verla en un reality como GH VIP o Supervivientes.

La artista jienense no cesa en su empeño de pedir trabajo, y ni quedarse afónica la detiene, pues este domingo colgó un adorable vídeo en el que utilizó un cartel con un beso marcado para sustituir su voz.

"Queridos amigos de Instagram: Hoy tengo un poco de afonía. No me ha salido ninguna colaboración", decía el mensaje. "Así que si veis que puedo hacer algún anuncio, me avisáis, ¿vale? ¡Gracias! Muchos besos".

"Afónica o no, algo de trabajo, por favor", escribió Karina en el post que ya acumula más de 19.000 reproducciones y lo han compartido compañeras como Daniela Santiago, de Veneno.