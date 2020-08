Karina canta a favor de las mascarillas: "Por favor, otra vez encerrados no"

Con 73 años, Karina se ha convertido en toda una sensación en Instagram. Desde que se abrió la cuenta hace casi un año, la cantante la ha mantenido bastante actualizada y acumula ya casi 13.000 seguidores.

En muchos de sus post, Karina narra su día a día y sus preocupaciones, pero últimamente hay algo que no se saca de la cabeza. Con el movimiento conspiracionista del coronavirus, muchas personas se niegan a ponerse la mascarilla para protegerse a sí mismos y al resto, lo que puede ocasionar nuevos y grandes rebrotes.

Ante una nueva amenaza de otro confinamiento, Karina alienta a sus seguidores a ser responsables y ponerse la mascarilla de la mejor manera que sabe: cantando.

Karina comenta que le encanta empezar las mañanas cantando, y comienza a improvisar una canción delante de la cámara: "Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser mar, tal vez una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena".

Pero lo bueno de la canción son sus versos finales que no dejan a nadie indiferente: "Las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia, nos van a encerrar. No, no, no, quiero, que no. Por favor, otra vez encerrados no", cantaba Karina.

De esta forma, Karina se une a otros famosos que con su creatividad alientan a sus seguidores a cumplir con las normas de seguridad y ponerse la mascarilla, como antes hicieron Los Morancos en una canción sobre la "nueva normalidad": "Sin la mascarilla, hay COVID pa ti, COVID pa mi".

Mientras tanto, también encontramos el polo opuesto con Miguel Bosé, que en lugar de promover actitudes seguras y buenos hábitos, se une a los negacionistas de la pandemia y declara abiertamente los supuestos peligros del 5G.