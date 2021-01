Karina revela, en 'Sábado Deluxe', que le han cortado la luz en varias ocasiones

Este Sábado Deluxe, Karina tuvo la oportunidad de postularse como colaboradora del programa. Y es que, el formato la presentó como una becaria encargada de presentar a los novios de La isla de las tentaciones antes de hacer una entrevista que dejó claro que, en España, el éxito es algo muy inestable.

La cantante hizo alusión en muchas ocasiones a las situaciones precarias que ha vivido a lo largo de su vida, como cuando explicó que le habían cortado la luz en dos ocasiones tras no poder pagar los recibos o que, a día de hoy, vive de alquiler. Aunque son realidades muy habituales, sorprendió a los colaboradores, por el éxito que ella había tenido años atrás.

Ante esto, la artista declaró que el suyo era un mundo muy inestable, en el que no había un sueldo fijo, sino proyectos puntuales, y muchos de ellos mal remunerados. Además contó que, tanto la COVID-19 como el paso de la borrasca Filomena, hacían imposible dar conciertos.

Pero, lejos de quedarse ahí, la mujer ha decidido reinventarse como influencer y, desde el confinamiento, sube vídeos de manera habitual a Instagram en los que habla de todo: astrología, temas sociales o moda. Al margen de eso, también se mostró dispuesta a trabajar en la televisión.

¿Su línea roja? Supervivientes. "No iría porque lo pasaría mal, pero a un Gran Hermano Vip sí que me presentaría, dijo. Además, aseguró que no le importaría presentar algún programa de televisión o incluso actuar en alguna serie tipo La que se avecina. "En cuanto salgas de aquí, te ofrecerán algo", le auguró Jorge Javier.

Nunca vendería el vestido de Eurovisión

Pero hay algo que tiene claro que no venderá nunca: el diploma que certifica que quedó en segundo lugar en la Eurovisión, y el vestido que llevó al evento, pues quería que las dos cosas fueran heredadas por sus hijas. Por el vestido, un coleccionista llegó a ofrecerle 30.000 euros, algo que rechazó.

La cantante declaró que, en el ámbito profesional, había recibido más cosas malas que buenas, y que a día de hoy se encuentra inmersa en la redacción de un libro sobre su vida. ¡Pero la cosa no queda ahí! Pues reconoció que su idea era convertirlo en una miniserie.