"Ya me gustaría a mí poder operarle...": denuncia negligencia al morir su padre tras el cierre de quirófanos por la Covid

El pasado miércoles, Alfonso Gomis Sola, murió a causa de una pancreatitis moderada que degeneró en otra más grave por no poder operarse debido al cierre de los quirófanos decretado antes de Navidad. Su hija Olaia denuncia ahora que su padre falleció debido a una "negligencia" al aplazar su operación por culpa del coronavirus.

Según cuenta Olaia en Espejo Público, su padre Alfonso estuvo ingresado en observación desde el 4 de diciembre hasta el día 10, tras este periodo fue enviado a su casa durante 2 semanas para recuperarse y para que el centro comenzase con los trámites de la operación que iban a realizarle.

Olaia explica haber salido del hospital el 4 de diciembre con el día del preoperatorio, y asegura que cuando volvieron el día 22 para la primera analítica preparatoria a la intervención fue cuando el propio cirujano le dijo a su padre que "no puede prepararle la operación porque se han suspendido los quirófanos por la Covid-19". "Le dijo a mi padre que ya le gustaría poderlo operar pero, que no era posible".

Tras un segundo ingreso el 17, Alfonso, acabo muriendo el 20 de enero. "El lunes 18 me pongo en contacto con el hospital para que me digan la situación de mi padre" explica Olaia. "El doctor me llama y me dice que mi padre tiene una pancreatitis moderada, como la anterior vez, y que no considera la operación".

Versión del hospital

El Hospital General de Castellón por su parte asegura que la no intervención no ha sido a causa del cierre de quirófanos por la actual situación con la Covid-19 y manifiestan que la operación no se llevo a cabo por la situación clínica del paciente.