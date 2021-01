La jutgessa confirma l'arxiu de la causa contra Camps i altres càrrecs pels contractes per a la visita del Papa

Així consta en una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual la instructora desestima tots dos recursos i confirma íntegrament la interlocutòria que va dictar el passat 10 de desembre en la qual sobreseia provisionamente la causa, en la qual també figuraven com a investigats càrrecs de la Fundació; el secretari de l'Arquebisbat, Antonio Corbí i Enrique Pérez Boada, comissionat de la visita de Benet XVI. Contra aquesta resolució cal interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència, que ja va avançar amb caràcter subsidiari el ministeri fiscal i al qual dona tràmit.

La magistrada sosté que, de l'examen dels arguments continguts en el recurs del fiscal, "no ofereix dades o al·legacions que desmunten o desvirtuen el contingut de la resolució impugnada". El ministeri públic havia al·legat una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva encara que, d'acord amb la jutgessa, no s'entén aquest argument ja que es va admetre tant la denúncia inicial com les posteriors ampliacions presentades i a més s'han practicat "totes quantes diligències d'investigació ha sol·licitat".

En aquest sentit, afig que "gens consta que no haguera sigut ja al·legat amb anterioritat i que no s'haguera tingut en compte a l'hora de resoldre sobre les raons per les quals entén que la FVEMF era una fundació pública a l'hora de realitzar els onze contractes investigats, fet aquest essencial per a incardinar les conductes denunciades en el tipus penal de la prevaricació".

D'altra banda, i en relació amb el recurs de la Generalitat, sosté que el fet que en la sentència de l'Audiència Nacional de 25 de novembre del passat any -que va condemnar la trama Gürtel i directius de l'aleshores RTVV per l'adjudicació il·legal al Grup Correa del contracte de subministrament de pantalles, so i megafonia per a la visita de Benet XVI- es faça al·lusió a la naturalesa pública de la fundació, "no pot afectar el present procediment, ni constituir cosa jutjada", segons al·legava l'administració.

INTERPRETACIÓ DIFERENT

Així, assenyala que si bé en eixa sentència, que recalca que no és ferma, es va tindre en compte la legislació aplicable a la Fundació en el moment de la seua constitució i de dur a terme les contractacions dels anys 2005 i 2006, com es va fer en la interlocutòria recorreguda, la interpretació realitzada d'eixes normes és "diferent" i, malgrat el manifestat, "en cap cas pot vincular aquella interpretació per a la resolució d'aquest procediment".

Per a la magistrada instrutora, "gens consta sobre en què poguera afectar la resolució d'aquella causa la naturalesa que poguera tindre la fundació, ni consta que foren les mateixes les parts allíacusades, ni tampoc els fets que van ser objecte d'enjudiciament, doncs, d'haver sigut, així la connexió hauria determinat que es veren les dos causes en un sol procediment per a evitar resolucions contradictòries sobre els mateixos fets".

El jutjat investigava des del 2016 si es van cometre delictes de prevaricació i malversació en els contractes subscrits entre diverses mercantils i la FVEMF per a la visita del pontífex a la capital del Túria l'any 2006.