Un cura casa a una mujer con un muerto en Barcelona para que ella y su hija pudieran cobrar la herencia

David Vargas, exsacerdote en la iglesia de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), se enfrenta a ocho años de cárcel por, presuntamente, haber oficiado una boda entre una mujer y un hombre muerto para que ella y su hija pudieran cobrar la herencia.

El 'matrimonio' tenía una relación sentimental, hasta que el hombre falleció en 2008. Al no estar casados y no haber testamento, la mujer no pudo cobrar la herencia de casi medio millón de euros, así que ella y Vargas planearon la falsa boda con el difunto, como si hubiera sido cinco meses antes del fallecimiento, y la hija de ella firmó como testigo a sabiendas que el enlace era falso.

Por este motivo, la Fiscalía acusa a Vargas, a la mujer y a su hija de un delito de estafa agraviada en régimen de concurso medial y pide, para cada uno de ellos, una pena de ocho años de cárcel y una multa de 14.600 euros.

Acusado anteriormente por robar a ancianas

El cura, Vargas, ya había sido acusado con anterioridad de engañar a ancianas viudas durante años para quedarse con sus propiedades y de saquear obras de arte de las parroquias donde oficiaba. Cuando los Mossos d'Esquadra le detuvieron, encontraron más de tres millones de euros en metálico en su domicilio.

Vargas había sido excomulgado en el año 2013, según han explicado en Espejo Público, tras difundirse una imagen comprometida de él con un joven, pero eso no le impidió seguir actuando como falso cura para llevar a cabo sus estafas.