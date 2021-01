David Verdaguer, en 'El hormiguero': "Mario Casas se merece ganar el Goya este año"

David Verdaguer fue el primer invitado de esta semana en El hormiguero, al que acudió este lunes para charlar sobre la obra de teatro que está interpretando actualmente en Barcelona, El método Grönholm, hasta el 28 de febrero.

Pablo Motos admitió que "me hace mucha ilusión conocerte porque eres, ahora mismo, uno de los actores imprescindibles de este país". Verdaguer le contestó que le parecía muy "bonito" lo que le había dicho.

El presentador lo argumentó señalando que "tienes un Goya por Verano 1993 (Mejor Actor de Reparto) y te acaban de nominar a otro (por Uno para todos)". El invitado señaló que "junto a tres actores increíbles, que ya está bien...".

Verdaguer aclaró que "quiero ganar yo, pero cualquiera que gane estará bien. Ernesto Alterio –Un mundo normal-, Javier Cámara –Sentimental- y Mario Casas–No matarás-, que creo que se lo merece mucho porque no para de currar, llena los cines y ya le tocaba una nominación".

El reconocimiento arrancó los aplausos del público presente en las gradas del programa de Antena 3, pero Motos comentó sobre su invitado que "ahora estás más de moda que Andorra", a lo que Verdaguer afirmó que era "porque soy un actor barato".

"¿Si ganas un Goya no sube un poco el sueldo?", quiso saber el valenciano, a lo que el invitado contestó que "no lo he notado, la verdad. Sí que te ahorras castings o accedes a los papeles más rápido, pero, en principio, no". Y añadió que "mola mucho tener el cabezón en casa, pero tienes que seguir currándotelo".

Anécdotas curiosas del gerundense

El actor también sorprendió al presentador y a los espectadores con una curiosa confesión: "Me gusta masturbarme la nariz". Y explicó que le gustaba meterse un papelito por la nariz para provocarse el estornudo: "Es un orgasmo facial", a lo que Barrancas le contestó que "te haces una PCR a ti mismo".

Otra curiosidad que comentó el invitado fue que lleva muy mal posar en los photocall que le invitan: "Se hacer la cara de Jon Kortajarena, me dicen que soy su versión en marca blanca", afirmó mientras hacía una demostración.

Verdaguer también recordó que "me rompí el menisco haciendo de payaso en una comunión" en sus comienzos o que es hipocondríaco, "pero no me gusta ir al médico ni medicarme, cuanto más me duele, menos me quejo", afirmó.