PP estudia accions penals pel desallotjament de l'hospital de campanya i Cs demana dimissió de la secretària autonòmica

Així s'han pronunciat tots dos síndics abans de la compareixença en Diputació Permanent de les Corts de la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Allí, Bonig ha asseverat que "no es pot mostrar lleialtat amb un president que sistemàticament falta a la veritat", i ha criticat que es van assabentar de les mesures "per la premsa". "La seua falta de veres ocasiona morts i contagis", ha sentenciat.

La síndica ha afirmat que porta des d'abril "dient-li a Puig que no era correcte, que ho traslladara a Fira València" però ha criticat que "es van obstinar" en aquests hospitals. En aquest sentit, ha recordat que li va presentar a Puig informes "on es posava de manifest que l'hospital de campanya no reunia les condicions". "Ahir ho vam veure", ha agregat.

Per açò, Puig "no es pot amagar" ja que la Conselleria era "sabedora", i ha registrat també la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera d'Interior, Gabriela Bravo, perquè "explique què està passant amb els hospitals". En aquest sentit, ha alertat que existeix una responsabilitat política, però també "judicial i penal", i que el PP emprendrà "accions de tot tipus" perquè "ahir es va posar en perill la vida dels pacients".

"No poden al·legar desconeixement. Sabien que no reunien les condicions i no és una Dana, hem tingut una mica d'aire. Si arriba a ser una gota freda, què haguera passat?", s'ha preguntat.

Per la seua banda, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó ha considerat que l'hospital de campanya "de mentida" és una "operació d'imatge amb sobrecostos que a la primera oportunitat s'ha afonat". Així, ha criticat el Consell porta "mesos parlant de llast reputacional i ahir mitja Espanya va veure com el seu terrible hospital de campanya se'l portava el vent".

Segons el síndic, "no s'han portat a malalts a la Fira de València, que està més preparada que eixe hospital de campanya de mentida, per orgull" perquè "porten mesos criticant Ifema", per on "van passar 4.000 pacients". "Ací van arribar 26 i solament han pogut estar unes hores perquè l'hospital se l'ha portat el vent", ha agregat.

Cantó també ha arremès contra la secretària autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, que "solament ho és perquè té en la boca el carnet de Compromís" i ha demanat la seua dimissió.

També ha considerat una "fallada de gestió" que es prenguen unes mesures el dijous "i que als dos dies estiguen caducades i el diumenge es prenguen noves mesures més".

D'altra banda, també ha destacat que "Cs ha apartat de les institucions el pocavergonya de la Diputació d'Alacant que es va vacunar abans d'hora" mentre que "hi ha molts alcaldes del PSOE vacunats irregularment que segueixen amb la vara de comandament".