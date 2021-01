Harry y Meghan se están planteando volver a las redes sociales: "Queremos la experiencia, no el experimento"

Tal fue la repercusión del Sussexit hace algo más de un año que un par de meses después el príncipe Harry y Meghan Markle tomaban una decisión radical en sus vidas: prescindir delas redes sociales. Ni oficiales, ni personales. Nada. Aunque eso puede que vaya a cambiar...

Todavía se recuerda aquel último mensaje con el que abandonaban la marca Sussex Royal y, con ella, también las redes sociales: "Si bien es posible que no nos veas por aquí, el trabajo continúa". Además, aseguraban seguir comprometidos con distintas ONG y agradecían elapoyo.

Pero desde entonces, los cambios han sido suficientes para pensar en un posible regreso, sobre todo bajo la nueva nomenclatura: Archewell. Esta idea la descartaba recientemente el periódico The Times, afirmando que lo último que desean ahora mismo los duques es un perfil en el que interactúen sus seguidores y sus haters -como aún ocurre, de vez en cuando, con el anterior perfil, que sigue abierto aunque sin ninguna actividad-.

Tras ese reportaje, ha sido el propio nieto de Isabel II quien se ha puesto en contacto con el susodicho medio para aclarar unas cuantas cuestiones al respecto: "[Vuestra noticia] fue toda una novedad incluso para nosotros, habida cuenta de que no solo no tenemos redes sociales que abandonar sino que no las hemos tenido en los últimos diez meses".

"Volveremos a las redes cuando nos parezca que es el momento adecuado, tal vez cuando tengamos compromisos más importantes, pero ahora mismo nos hemos estado dejando mucho esfuerzo en aprender sobre esta herramienta y cómo usarla para ayudar", afirma el príncipe.

Aunque ya de por sí la anterior cuenta del matrimonio se centraba casi exclusivamente en las causas sociales que apoyaban, todavía consideran prioritario centrarse por el momento en comprender cómo pueden contribuir mejor al mundo que les rodea "a medida que todos vayan descubriendo el papel que cada cual desempeñará en este cambio tanto a nivel global como de hábitos y costumbres".

En su cruzada contra el uso indebido y en ocasiones abusivo de las redes, el hermano de Guillermo de Inglaterrase muestra "optimista, por supuesto": "Creo en nosotros como seres humanos y en que estamos concebidos para tener compasión, para ser honestos y para mostrar bondad".

"Algunos rincones del mundo digital, por desgracia, han manipulado o exagerado nuestras debilidades como especia y, de alguna manera, sacado lo peor de nosotros mismos. Queremos ser parte de la experiencia humana, no de un experimento humano", finaliza.