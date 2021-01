Por qué una vacuna que no evita la infección por Covid puede ser útil para frenar la pandemia

El mundo se encuentra en plena guerra contra la pandemia de coronavirus y su principal arma es la vacuna. Esta vacuna es efectiva para prevenir la enfermedad que provoca el virus, pero no se sabe aún si pueden producir inmunidad esterilizante. ¿Qué diferencia hay entre un tipo y otro de vacunas?

Sarah L. Caddy es investigadora clínica en inmunología viral y cirujana veterinaria de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y ha escrito un artículo en la BBC explicando las diferencias.

"Algunas (vacunas) evitan que contraigas los síntomas de la enfermedad, mientras que otras también evitan que te infectes. Estas últimas inducen lo que se conoce como 'inmunidad esterilizante", revela Caddy.

"Con la inmunidad esterilizante, el virus ni siquiera puede entrar en el cuerpo porque el sistema inmunológico impide que éste penetre en las células y se replique. Existe una diferencia sutil pero importante entre prevenir la enfermedad y prevenir la infección", añade.

Esta profesora explica que "es posible que una vacuna que 'solo' prevenga la enfermedad no te impida transmitirla a otros, incluso si te sientes bien. Pero una vacuna que proporciona inmunidad esterilizante detiene el virus en seco".

Caddy usa ejemplos: "En un mundo ideal, todas las vacunas inducirían inmunidad esterilzante. Pero en la realidad, es extremadamente difícil producir vacunas que detengan por completo la infección por un virus. La mayoría de las vacunas que se utilizan de forma rutinaria en la actualidad no logran esto. Por ejemplo, las vacunas contra el rotavirus, una causa común de diarrea en los bebés, solo pueden prevenir que la enfermedad se desarrolle de forma grave. Pero aún así, esto ha demostrado ser invaluable para controlar el virus".

En lo que se refiere al coronavirus, Caddy se explica: "Se ha demostrado que las primeras vacunas autorizadas contra el SARS-CoV-2 son muy eficaces para reducir la enfermedad. A pesar de ello, todavía no sabemos si estas vacunas pueden inducir inmunidad esterilizante. Se espera que los datos sobre esta incógnita (que provendrán de los ensayos clínicos de vacunas en curso) estén disponibles pronto".

La profesora Caddy se pregunta: "¿Qué significaría la falta de inmunidad esterilizante para aquellos vacunados con las nuevas vacunas contra la covid?"

"En pocas palabras, significa que si te encuentras con el virus después de haber sido vacunado este puede infectarte, pero tú puedes no tener síntomas. Esto se debe a que la respuesta inmune inducida por la vacuna no puede detener la replicación de cada una de las partículas virales. Se necesita un tipo particular de anticuerpo conocido como 'anticuerpo neutralizante' para generar inmunidad esterilizante", explica.

"Estos anticuerpos bloquean la entrada del virus en las células y evitan toda replicación. Sin embargo, el virus infectante podría tener que ser idéntico al virus de la vacuna para inducir el anticuerpo perfecto. Afortunadamente, nuestra respuesta inmune a las vacunas involucra muchas células y componentes diferentes del sistema inmunológico. Incluso si la respuesta de los anticuerpos no es óptima, otros aspectos de la memoria inmunológica pueden activarse cuando el virus invade el cuerpo", añade Caddy.

Pero Caddy se hace más preguntas: "En ausencia de inmunidad esterilizante, ¿qué efecto podrían tener las vacunas contra el SARS-CoV-2 en la propagación de un virus a través de una población?"

"Si las infecciones asintomáticas son posibles después de la vacunación, existe la preocupación de que el SARS-CoV-2 simplemente continúe infectando a tantas personas como antes. ¿Es esto posible? Las personas infectadas asintomáticas suelen producir virus en niveles más bajos", añade.

Según Caddy, "las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir suficiente cantidad de virus como para causar una enfermedad grave. Esto a su vez significa que las personas infectadas en esta situación transmitirán menos virus a la siguiente persona".

"Al reducir los niveles de enfermedad en las personas, también se reduce la propagación del virus a través de las poblaciones, y esto, con suerte, permitirá controlar la pandemia actual", sentencia Caddy.