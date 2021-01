Pontón denuncia que la pandemia está "fuera de control" y Feijóo "se va de fin de semana" sin "nuevas medidas"

Pontón, que ha reclamado una vez más un confinamiento domiciliario durante al menos dos semanas para frenar la curva de expansión de la covid-19, ha alertado de que las cifras son "extremadamente graves" en la comunidad, con una expansión "descontrolada" y datos "demoledores" y "dramáticos", en lo que tiene que ver con fallecimientos y presión hospitalaria.

De hecho, ha avisado de que hay una presión asistencial "enorme" con áreas sanitarias "desbordadas" y "un personal exhausto que necesita ser reforzado".

En este contexto, ha criticado que Feijóo compareció este jueves "diciendo nada", puesto que no trasladó "ninguna nueva medida para frenar este descontrol de la pandemia" y solo "remite" a que en los "próximos días" se tomarán "más decisiones".

"La pandemia está fuera de control y el presidente de la Xunta se va de fin de semana, con la curva de la covid disparada, sin que se ponga sobre la mesa ninguna nueva medida ni ninguna nueva propuesta", ha censurado.

El próximo miércoles Feijóo comparecerá en el pleno del Parlamento a petición del Bloque para informar sobre la evolución de la tercera ola y la líder nacionalista ha señalado que volverán a demandar el confinamiento estricto.

Preguntada sobre si ha hablado con el titular de la Xunta para planteárselo personalmente, ha indicado que "solo" recibió "una llamada" suya desde que ganó las elecciones el pasado año, y ha remarcado que es responsabilidad del presidente "convocar a los líderes de las fuerzas políticas para abordar una situación crítica".

"No se puede ser más irresponsable y no vale esconderse ante la irresponsabilidad del Gobierno central, cuya actitud errática se suma a tener al máximo responsable de la sanidad en una doble condición de ministro y candidato electoral", ha añadido la portavoz nacional del BNG.

Para Ana Pontón, "el hecho de que otros no actúen no le puede servir -a Núñez Feijóo- como excusa para no ejercer sus responsabilidades", y es preciso adoptar "medidas eficaces que salven vidas". "La más eficaz", ha reiterado, es un confinamiento de "dos semanas como mínimo".

En este sentido, ha apuntado a países como Alemania, con una incidencia "mucho menor" y medidas "más restrictivas". "¿Aquí a qué esperan?", se ha preguntado, ante las cifras "dramáticas" de muertes por coronavirus.

"Espero que el gobierno de Sánchez no esté condicionado por ningún proceso electoral y que Alberto Núñez Feijóo deje de esconderse y se decida ya", ha insistido, para concluir que "nada hay a día de hoy más prioritario que esto".

ENCUENTRO HOSTELERÍA

Pontón ha dado esta rueda de prensa después de reunirse con representantes de la hostelería en Galicia, sector que vive una situación "agónica" ante el "cierre encubierto que se suma a un año en que cayeron los ingresos y esto provocó una pérdida de miles de empleos".

Al respecto, la dirigente nacionalista ha mostrado su apoyo a "todas las medidas necesarias para controlar la pandemia", pero también ha recalcado que "si Feijóo decreta el cierre de un sector que es en la práctica lo que está sufriendo el sector, debe recibir ayudas directas e inmediatas".

"Urge un plan de rescate real para estos sectores", ha afirmado, en demanda de indemnizaciones para las pérdidas y que esta compensación "se aplique durante todo el periodo".

Por su parte, ha visto "favorable que se puedan coordinar ayudas" de la Xunta, diputaciones y ayuntamientos, pero ha abogado que las tres partes hagan "el mismo esfuerzo presupuestario".

Con esas premisas -"coordinación, negociación e idéntico esfuerzo presupuestario"-, ha ejemplificado que si la Xunta aporta un 1% de su presupuesto, ayuntamientos y diputaciones también deberían hacerlo, en su opinión, y ha trasladado la "disposición" del Bloque "para echar una mano".

Por último, acerca del plan de ayudas directas e inmediatas hasta el 70%, la formación frentista entiende que tienen que ser "compatibles" con otras ayudas, y ha agregado que es "importante que se ayude al sector con otras medidas" como ampliar los plazos de carencia de los créditos.

"Se salvó a la banca cuando eran responsables de la crisis y en esta crisis hay que salvar a la hostelería, que para nada es responsable", ha sentenciado.