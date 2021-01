Lady Gaga y Jennifer López cantan por "la libertad y la justicia" en la investidura de Joe Biden

Joe Biden ha jurado este miércoles en Washington el cargo de 46.º presidente electo de los Estados Unidos en una ceremonia atípica y exenta de público para evitar aglomeraciones frente a la pandemia de la Covid-19. Eso sí, el espectáculo en el acto de investidura ha estado garantizado por las cantantes Lady Gaga, quien ha sido la encargada de interpretar el himno nacional; y Jennifer López, que ha cantado el clásico This Land Is Your Land, de Woody Guthrie.

Lady Gaga ha sido la primera en actuar y, unos minutos después, le ha tomado el relevo Jennifer López. Ambas artistas han recogido así el testigo de Aretha Franklin, que actuó en la primera toma de posesión de Barack Obama; y de Beyoncé, que lo hizo en la segunda.

Enfundada en un diseño de Schiaparelli couture, un impresionante vestido de color negro y rojo acompañado de adornos dorados -en un costado lucía una paloma como símbolo de paz-, la artista neoyorkina, de 34 años, ha interpretado orgullosa el himno nacional. Lady Gaga ya había mostrado su apoyo en otras ocasiones a Joe Biden, y una muestra de ello es su último post en Instagram.

"Rezo para que sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", escribió la intérprete.

Por su parte, Jennifer López, que aterrizó en Washington la tarde de este martes para preparar su actuación, ha aprovechado para lanzar un mensaje en español dedicado a la sociedad estadounidense: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos". La artista, de 51 años, se ha presentado en el ala este del Congreso, donde ha tenido lugar la ceremonia de investidura, con un traje blanco que ha combinado con un deslumbrante juego de joyas plateadas.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos"

"Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres. Gracias por vuestro servicio y vuestro sacrificio. Os rindo honores hoy y cada día. Mañana cantaré para vosotros y para todos los estadounidenses", escribió tras su llegada a la capital en una publicación para su perfil de Instagram.