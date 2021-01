Casado confirma la presencia de la cepa británica en CyL pero asegura que no resta efectividad a las vacunas

"La cepa británica está claramente circulando en toda la Comunidad", ha señalado Casado, quien ha informado además de que se está estudiando también la presencia de las cepas de Brasil y Sudáfrica.

No obstante, ha señalado que las tres variantes no restan efectividad a las vacunas, pese a lo que ha advertido de que son más contagiosas pero no más mortales.

Casado ha señalado que la tasa de letalidad del virus ha crecido hasta el 3,4 por ciento en la Comunidad, algo que ha ligado al incremento en el número de contagios registrados en las últimas semanas. "A más contagios más fallecidos", ha defendido la consejera.

En este sentido, ha argumentado que la velocidad de contagio podría ligarse a la presencia de la cepa británica, aunque ha insistido en que el incremento del contacto social durante la Navidad ha sido la principal causa de esta tercera ola.

Por último, la consejera ha detallado que los laboratorios analizan muestras del virus y han encontrado muchas de ellas con alta sospecha de cepa británica, más de 10.