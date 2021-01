Elena Tablada comparte el último día que pasó junto a su abuela: "Ojalá me hubieses enseñado a vivir sin ti"

Hace dos meses, Elena Tablada tuvo que enfrentarse a la pérdida de su abuela, Elena Moura, que falleció a causa del coronavirus. La noticia fue completamente inesperada para la familia y dejó a los Tablada sumidos en una profunda tristeza.

Ahora, la diseñadora ha querido compartir el último día que pasó con Moura antes de morir. Lo ha hecho mediante una fotografía que ha publicado en sus redes sociales y en la que aparecen su abuela y su hija pequeña, Camila.

"17/01 Dos meses ya... Esta fue la última vez que te vi, llena de vida, amorosa, elegante... y te llené de besos, caricias y abrazos". comienza escribiendo Elena Tablada. La cubana siempre ha asegurado que entre Camila y su abuela había una conexión especial: "Te ibas cambiando de asiento por todo el sofá para estar cerca de Camila. Repetías: 'Ay, chica, esta niña es igualita a mí, cuídala mucho y ponle su azabache'".

"Fue un día antes de irnos a Miami ya que a la vuelta, por circunstancias inoportunas, no pude ni me dejaron. Sin duda, la vida me trajo a Camila porque se acercaba el día que te tuvieras que ir y así el dolor sería más llevadero", explicaba Tablada en su publicación.

Tal como cuenta la diseñadora, lleva "60 días sin parte de mi alma, de lágrimas diarias, con este vacío asfixiante, extrañándote y necesitándote". Pero también le pide una cosa a la vida: "Ojalá entre todo lo que me enseñaste me hubieses enseñado también a vivir sin ti. Te amo y te necesito".

Pese a estos duros momentos, Elena ha encontrado el calor y el consuelo entre sus seguidores, quienes siempre han estado ahí para ella. Por ello, la diseñadora ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido: "No se imaginan el consuelo que sigo encontrando en mensajes que, a día de hoy, no he podido terminar de leer". Además, ha anunciado lo que hace con algunos de los textos que recibe: "Algunos los leo, copio y pego en notas y, a cada ratito, los vuelvo a leer. Gracias".