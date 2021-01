Un 63% de los ciudadanos ha echado en falta una reforma en su hogar durante la primera ola de Covid-19

Un 63% de la población española ha echado en falta mejoras en su hogar durante el 2020, coincidiendo con la pandemia. Así lo ha demostrado el estudio “Cambios en el hogar en 2020 y perspectivas para 2021” realizado por la Escuela Madrileña de Decoración.

1.203 personas de entre los 25 y los 70 años han sido encuestadas de manera online durante el 16 y el 23 de diciembre de 2020, con el fin de conocer si el confinamiento, provocado por la primera ola de Covid-19, había cambiado el parecer de las familias que no consideraban hacer reformas en su casa.

Un 63% de los cuestionados han echado de menos alguna mejora. De ellos, uno de cada cuatro cita más espacio, una terraza o un balcón; un 20%, mobiliario adecuado para trabajar; un 15,7%, un espacio propio, no compartido, para teletrabajar; un 13,4%, menos ruido; un 7,5%, mejor iluminación artificial y un 4,7%, una mejor ventilación.

Asimismo, el estudio revela que un 20,1% de los ciudadanos realizó obras en sus viviendas durante el pasado año, con una media de dos habitaciones reformadas.

En cuanto a los motivos señalados por los que finalmente no han acometido obras, un 63,4% respondió que no lo necesitaba, frente a un 19,8% que adujo falta de dinero; un 4,6%, falta de tiempo; un 3,1% admitió no gustarle y un 1,6% señaló que no sabía cómo hacerlas. Un 12% declaró tenerlo previsto para más adelante.

El 2021 también se presenta con las obras en los hogares como uno de los gastos principales, pues un 32,3% manifiesta su intención de hacer o seguir haciéndolas. Y es que el 75,5% de los que aseguran no haberlas hecho en 2020 se plantean afrontar ese gasto este año.