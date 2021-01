María Pombo desentierra su pasado al hablar de Alice Campello y su ex, Álvaro Morata

María Pombo sigue siendo tendencia gracias a su reciente maternidad, pero siendo una influencer que cuenta con más de un millón de seguidores, no iban a pasar desapercibidas sus recientes declaraciones sobre la actual mujer de Álvaro Morata, de quién fue pareja hasta 2015.

En una de sus ya muy conocidas rondas de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, la madrileña se ha pronunciado sobre la relación entre ella y la mujer de su ex.

Los rumores que había entre ambas mujeres han quedado despejados tras la contundente respuesta de Pombo al ser preguntada si odiaba a Alice Campello, actual mujer de Morata y madre de sus tres hijos.

Captura de pantalla de las declaraciones de Maria Pombo Maria Pombo / Instagram

"Es completamente falso que odie a Alice Campello. Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído muy bien. Lo de odiar a las novias de tu ex o a las exnovias de tu novio simplemente por 'ser' me parece algo de otra época y nunca lo entenderé", así es como ha dejado claro a todos sus fans que eso de odiar no va con ella.

Aunque siempre hay una excepción y Pombo no ha querido dejar escapar la oportunidad de explicar la suya después de sus declaraciones: "Otra cosa muy diferente es que se metan en tu relación o te hagan algo personalmente, entonces ahí estaría justificado".