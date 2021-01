PSOE pide a Ayuntamiento instalaciones "dignas" para los deportes emergentes

Según el socialista, los Tiburones de Málaga, el Málaga Corsairs y el Club Deportivo Málaga91 están a la espera de lugares en los que entrenar "sin estar de prestado", así que urge al Ayuntamiento de Málaga "a licitar, a la mayor brevedad posible, los proyectos de obra de campos de béisbol, fútbol americano y hockey teniendo en cuenta que deberán desarrollarse por fases y tendrán que cumplir con las necesidades específicas de cada uno de los deportes y de los equipos".

Así lo ha pedido Orellana con una moción que será defendida durante la próxima Comisión de Derechos Sociales y Deporte, en la que se solicitará además al equipo de gobierno el seguimiento de "un plan de inversión plurianual para ejecutar las fases de los proyectos de construcción de los campos en un plazo no superior a cuatro años", además de establecer una línea de subvenciones específica para equipos de deportes emergentes de la ciudad.

Estos deportes, "a pesar de no contar con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga ni el seguimiento diario de los medios de comunicación, van cosechando éxitos deportivos y se van abriendo camino a lo largo de los últimos años gracias", ha destcado el socialista, lamentado que en la ciudad "están condenados al olvido por parte de la administración local".

En este sentido, Orellana ha destacado al equipo de béisbol Los Tiburones de Málaga, "uno de los más longevos de Andalucía", y que, según su fundador, Miguel Padrón, entrena en la Universidad Laboral, "pero no es suficiente, necesitamos un campo de béisbol propio, en el que podamos practicar nuestro deporte y organizar competiciones para traer equipos de nuestro país para disputar una Liga de Honor".

Del mismo modo se ha referido al equipo de fútbol americano Málaga Corsairs, "el único equipo andaluz en este deporte con un equipo femenino en liga nacional", y que no tiene un terreno propio para entrenar, teniendo que pagar un coste alto para ello, ha explicado el entrenador, Rafael Márquez.

Sin un campo propio s eencuentra también el equipo de hockey Club Deportivo Málaga91, ha añadido el edil, lamentando que "El Ayuntamiento les prometió hace ya 14 años un campo de hierba, que aún no se ha construido en nuestra ciudad". Su presidente, Juanma Requena, también se ha manifestado en esta línea, criticando que Málaga "tiene una lamentable carencia de instalaciones deportivas". "Tener un terreno propio para la práctica del hockey supondría catapultarnos a la élite internacional, porque tenemos a gente con mucha ilusión y experiencia; lo que nos falta es el campo", ha zanjado el técnico del Málaga91.

"Ni queremos que estos clubes desaparezcan ni que se instalen en otros municipios donde sus ayuntamientos les hagan más caso que el nuestro", ha exigido Pablo Orellana, quien critica que "no es justo que tengan que pedir favores para utilizar una pista deportiva o un campo que no son los más adecuados para su práctica. No es fácil estar de prestado cuando lo que quieren es hacer deporte con todas las garantías de igualdad que otras disciplinas de base más consolidadas, como el fútbol o el baloncesto", ha terminado el socialista.