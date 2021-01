Laura Escanes contesta a los rumores sobre su posible crisis con Risto: "No hay divorcio, podéis respirar tranquilos"

La diferencia de edad entre Laura Escanes y Risto Mejide ha sido siempre uno de los temas mas comentados desde que la pareja hiciera pública su relación. A pesar de las críticas que ambos han recibido, terminaron casándose en el año 2017 y, hace poco más de un año, dieron la bienvenida a su primera hija en común: Roma.

Sin embargo, la influencer ha confesado que no atraviesa un buen momento en su vida y, por ello, ha hecho saltar las alarmas de una posible crisis de pareja. Las declaraciones de la catalana, unidas a su baja actividad en redes sociales, han preocupado a los fans.

"No creo que sea incompatible ser feliz con pasar momento difíciles o tener días malos y estar triste. Nos tenemos que permitir estar tristes. La situación no ayuda, hay algo de libertad que nos han quitado", confesaba Escanes.

Aunque sus palabras podían tener más relación con el cambio de vida que ha supuesto la pandemia, los seguidores de la influencer han comenzado a sacar sus propias conclusiones y lo han relacionado con una crisis en el matrimonio: "¿Qué pasa con Risto?", comentaban.

Laura Escanes contestó a las dudas de sus fans. LAURAESCANES / INSTAGRAM

"Chicos, contesto una vez y ya. Por no subir fotos con alguien no significa que haya pasado algo. Ni con amigos, ni con parejas. Hace unos meses que subo más bien pocas fotos con post y estoy más presente en stories. No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis respirar tranquilos. He leído cada cosa...", concluía la joven.

Tras su mudanza a Madrid, que ha supuesto un gran cambio en la vida de la catalana, la joven se ha podido sentir más agobiada de lo habitual. Además, a ello hay que sumarle que la pequeña Roma apenas le permite descansar, aunque según Escanes, la niña comienza a dar un poco de tregua a sus padres.