Laura Escanes preocupa a sus fans: "Mi mente le da vueltas a muchas cosas"

Si de algo no pueden escapar lasinfluencers es de los ojos anlíticos de todos sus fans, quienes se dan cuenta hasta de los cambios de humor de sus referentes. Así le ha pasado a Laura Escanes, que su actitud ha cambiado y sus seguidores se han dado cuenta de ello.

En las últimas semanas, la influencer ha confesado que ha pasado unas navidades “extrañas” y que no ha tenido ganas de celebración. Además, al parecer el tema del confinamiento y las restricciones por culpa del Covid-19están afectando en su día a día.

Aun así sin saber el motivo real de su cambio de actitud, los fans de la modelo se han mostrado muy preocupados por ella. Hace unos días Escanes ya daba explicaciones de su notada ausencia en las redes: "Últimamente no subo tantas fotos ni estoy tan pendiente por aquí. Estoy dando prioridad a escucharme más y me va bien mentalmente".

Aunque no ha llegado a cesar su actividad del todo se ve que sigue esa prioridad a rajatabla y este miércoles, a raíz de un comentario de un fan, ha querido compartir otra vez con sus seguidores un poco más de las razones por las que ha tomado la decisión voluntaria de distanciarse.

Captura de pantalla de uno de los 'stories' de Laura Escanes Laura Escanes / Instagram

Laura, enigmática le contestaba a un seguidor preocupado: "Mi mente le da vueltas a muchas cosas". A partir de ahí ha decidido hacer una recopilación de historias con las que ha empezado dando las gracias por la preocupación de sus fans por su estado anímico y ha dado su opinión al respecto: “No creo que sea incompatible ser feliz con pasar momentos más difíciles o tener días malos y estar triste. Nos tenemos que permitir estar tristes. La situación no ayuda, hay algo de libertad que nos han quitado”.

La influencer no ha desaprovechado la oportunidad para hablar sobre la superficialidad de las redes sociales, donde parece que nada va mal nunca. “Cuando pongo algo en lo que se intuye mi rayada nos escandalizamos. No estamos acostumbrados a que se vean los momentos débiles de las personas. Esa es la grandeza de las redes, poder compartir lo buen y lo malo. La realidad es que no estamos 24 horas felices, hay momentos, es la vida”, ha sentenciado.

Poco después y para demostrar la realidad de sus palabras se ha plantado un buen maquillaje para subirse el ánimo y con él, el de todos sus seguidores.