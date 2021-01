Entrevista | Roberto Brasero: "En los libros de historia se hablará de la gran nevada de 2021"

"Va a ser la nevada del siglo". Roberto Brasero (49), el popular hombre del tiempo de Antena 3, advirtió que el paso de la borrasca Filomena iba a dar que hablar, y acertó. Charlamos con el periodista de este acontecimiento histórico, pero también de su aplaudido papel como comunicador y de la responsabilidad que supone informar, siempre, con vistas al futuro.

¿Cuán importante ha sido Filomena para el campo de la meteorología? Ha sido un gran reto para los meteorólogos porque, cuando nos asomamos a los modelos de previsiones, vimos que se iba dibujando algo que nunca habíamos visto, algo gordo. Yo me preguntaba cuándo podía empezar a contar la que se nos venía encima porque, claro, no puedes andar diciendo siempre que hay una previsión a 10 o 15 días de lo que va a ocurrir porque sabes, por la experiencia, que puede cambiar. Pero, en este caso, era demasiado excepcional.

De hecho, a finales de diciembre usted ya hablaba de la magnitud de la borrasca... En Antena 3, efectivamente, asumimos contarlo el día 29 de diciembre. Y, ahora que lo mencionas, recuerdo que el 28 de diciembre era el Día de los Santos Inocentes, así que el 29 puse un tuit y dije: ‘No lo conté ayer para que no pensaseis que era una inocentada, pero estamos viendo en la previsión que, para el Día de Reyes, se acerca una nevada que va a ser de las históricas’. Ya con mucha antelación, los modelos no estaban equivocados. Pusimos mucho énfasis en lo que iba a venir.

¿Piensa que las autoridades competentes han tratado adecuadamente esta situación? Creo que se podría haber gestionado mejor. Lo que no sé es si eso hubiera servido para evitar muchos de los problemas que hemos tenido. Es cierto que tampoco tenemos tantos medios para afrontar una nevada como la que ha venido. Seamos sensatos, no vamos a tener en Madrid 5.000 quitanieves cuando solo nieva de esta manera una vez cada 50 años, pero si esos medios se hubieran puesto en marcha antes, o si se hubiera dado más énfasis al aviso –nunca habíamos tenido este nivel rojo–, se habrían evitado mayores cosas. Además, creo que la responsabilidad era doble: era de las autoridades, que pudieron agilizar su forma de comunicarse para poner en marcha los planes de emergencia; de la sociedad civil, ya que también implica una modificación en los planes y en los hábitos personales; y de las empresas.

ROBERTO BRASERO HIDALGO Talavera de la Reina, Toledo (Castilla-La Mancha), 1993. Periodista. Roberto Brasero Hidalgo es conocido por presentar la información meteorológica en Antena 3, donde conduce el programa Tu tiempo. También colabora en Liarla Pardo, en La Sexta, y da el tiempo en Onda Cero. Sus primeros pasos los dio en Telemadrid, en 1998.

¿Cree que la audiencia subestima, a veces, la información meteorológica? ¿Pecamos de ser demasiado optimistas? Es comprensible tener cierta desconfianza porque, en muchas situaciones, ha ocurrido lo contrario. Hay nevadas que no han acabado pasando. Con las DANAS, por ejemplo, también tenemos experiencias en las que se han cumplido los pronósticos e incluso se han superado, pero no siempre ha sucedido. En estas situaciones es muy importante la capacidad de reacción en el corto plazo. Si en las predicciones de hace 15 días tienes la situación a brocha gorda, según vas acercándote al momento conflictivo se va precisando mucho más el dibujo. A los 5 días puedes saber, más o menos, lo que puede ocurrir pero, en ocasiones, hasta el día anterior, no sabes la magnitud del fenómeno al que te enfrentas. El viernes 8 por la mañana, con 12 horas de antelación, sabíamos que la situación iba a ser muy complicada. Ese debe ser el tiempo suficiente en una sociedad avanzada para que podamos reaccionar. Tenemos que conseguir una previsión certera y con tiempo de reacción y, después, debemos atender a la capacidad de reacción y pensar en los medios disponibles.

¿Cómo vivieron la nevada en Atresmedia: se quedaron trabajadores atrapados o fueron previsores? En Atresmedia nos creímos las previsiones. El miércoles 6 por la noche, quienes vivimos lejos y los que debían entrar temprano a Espejo público, estuvimos durmiendo en hoteles cerca de la tele. De hecho, yo no me fui del hotel hasta el miércoles 13, estuve allí 6 días. La nieve vino para quedarse. Esos días se citarán en los balances históricos de las efemérides como se cita ahora una nevada que hubo en el 71. En los libros de historia será la gran nevada de España del año 2021.

¿Existe relación entre Filomena y el cambio climático? Muy abiertamente, esto puede tener alguna relación con el cambio climático, porque en la atmósfera está todo muy relacionado. La Tierra se está calentando mucho más rápido. Pero, en este caso, sí hay un fenómeno que está ocurriendo sobre el polo norte, en la estratosfera, que se llama calentamiento súbito estratosférico. Se está calentando el aire que está en capas altas sobre el ártico, lo que tiene una consecuencia sobre el frío que suele estar alojado en esa parte del mundo. Debido a ese calentamiento, el frío va abandonando esa zona y va ocupando otras más hacia el sur.

¿Ese fenómeno ocurre de manera constante? Se da puntualmente, pero no suele pasar. Hace unos años lo tuvimos y se habló del vórtice polar, y este año vuelve a ocurrir. Hace un tiempo, quien lo sufría era Estados Unidos. Allí vivieron unas tremendas nevadas y una situación dantesca. En este caso, no es muy diferente a la situación que hemos vivido. Claro, a nosotros nos ha llegado el frío del ártico, pero la borrasca vino por el sur. Y esa fue la combinación perfecta: la borrasca entró por el sur con humedad y se encontró con el frío que venía.

¿Qué opina de los negacionistas de la nieve? He estado tan liado en cosas que me parecían importantes de contar que no he tenido tiempo de coger un trozo de nieve y plantarle el mechero para comprobarlo. Seguramente, sea por un fenómeno físico perfectamente explicable, y no porque esto que he pisado durante tantos días y que he quitado con palas sea plástico. Te puedo asegurar que era nieve. En Internet está la explicación, que la busquen.

Tiene una gran capacidad para llegar al público: transforma los análisis en información comprensible. ¿Es fácil su trabajo? Lo complicado es transmitir el grado de fiabilidad en unos pronósticos frente a la exigencia de las personas que buscan saber si va a llover o no. Dar una respuesta útil no es tan sencillo. Confiamos mucho en la meteorología pero, ojo, porque eso significa mirar al futuro. Existe un margen de incertidumbre que, en muchos casos, es muy amplio. Nos enfrentamos a ese escenario y la gente debe comprender al hombre del tiempo.

En realidad, expertos de la televisión aplauden su labor. Borja Terán, por ejemplo, dice que aparte de periodista es un excelente comunicador. Borja Terán habló el viernes de la nevada conmigo y le dije que se fuera a casa. Yo creo que le convencí... y puede que incluso le resultara útil esta información. Le agradezco, como a tantos otros, que valore mi trabajo. Le pongo pasión.

¿Le ha picado el gusanillo de trabajar fuera del ámbito de la comunicación? Te iba a decir que me gustaría ponerme a cocinar pero, tal y como está el panorama, jolines, mucho ánimo al mundo de la hostelería, en el que tengo a muchos amigos que nos dan tantas alegrías. Pero mira, yo no dejaría mi trabajo. El mundo de la comunicación es tan grande... ¡Estamos haciendo periodismo, información y entretenimiento! En el programa Tu tiempo, a las 16.00 horas, contamos el tiempo, pero también ponemos vídeos, conectamos con la gente. En 30 minutos damos información útil y, además, nos resulta bello y entretenido.

Insiste en que vale la pena ser prevenidos. ¿Nos puede dar algún consejo meteorológico para afrontar la semana? Mi consejo es paciencia. La semana viene con nubes y algunas lluvias, el frío y las heladas se quedarán atrás. Eso sí, no tiene pinta de que esta sea la última nevada del invierno. No quiero ser alarmista, pero vamos a entrar en la dinámica de esperar la siguiente borrasca. Habrá que estar atentos: nos enfrentamos a un invierno muy, muy frío. Un invierno como hacía años que no teníamos.