Entrevista | José Luis Martínez-Almeida: "Cuando Illa intervino Madrid no ejercía en exclusiva de ministro"

Cuando le toque, ¿tiene claro que se vacunará? ¿Permitirá que se fotografíe?

Si es necesario que haya un fotógrafo, habrá un fotógrafo, pero lo que es seguro es que me vacunaré. Este es el mensaje que todos los españoles tienen que tener claro: las vacunas son seguras.

¿Pasará con la vacunación con Cruz Roja lo mismo que con los test en farmacias?

A mí lo que me interesa es que me pongan el pinchazo, y que me lo pongan lo antes posible. No voy a preguntar quién me lo está poniendo. Ahora, es cierto, que esto pasará como con los test de antígenos: si los hubieran autorizado antes en la farmacia, nos hubiera ido bastante mejor.

Usted dijo, en referencia a Illa: "No se puede ser ministro de Sanidad y candidato a tiempo partido", pero ¿por qué es incompatible ser ministro y candidato electoral a la Generalitat y no alcalde y portavoz de su partido?

Porque es ministro de Sanidad en el peor momento de una pandemia; cuando se está en una tercera ola, en un proceso de vacunación que es decisivo… Y ahora sabemos que está pensando en las elecciones, que primero iban a ser en febrero, ahora en mayo... Seamos realistas, es muy difícil compatibilizar ser ministro y ser candidato a esas elecciones.

¿Cree que se ha castigado a Madrid en el proceso de la pandemia?

Desde luego. En su momento, algunos dijimos que esperábamos que la declaración del estado de alarma únicamente para la Comunidad de Madrid no fuera el primer acto de la campaña electoral de Salvador Illa como candidato.

¿Usted cree que el Gobierno central tomó esa decisión en octubre para aumentar las posibilidades de Illa en su carrera hacia la Generalitat?

Desde luego, él sabía que no estaba ejerciendo en exclusiva como ministro de Sanidad. El problema de contagios no lo tenía solo Madrid, sino que estaba en toda España. Para el Gobierno de la nación fue más fácil buscar un enemigo para distraer la atención. Por eso, con Madrid se adoptaron medidas que eran profundamente injustas, de carácter unilateral, que no se han adoptado en ninguna otra Comunidad Autónoma a pesar de que tuvieron una situación peor que la de Madrid.

¿Le veremos a usted en Cataluña haciendo campaña como Ayuso?

Estoy a disposición de lo que diga el partido. Si Alejandro Fernández quiere contar conmigo, para mí será un honor poder acompañarlo allí en la campaña electoral en Cataluña, pero es una cuestión del PP de Cataluña.

¿Qué ocurriría si Vox adelantase al PP en las catalanas?

A la vista de las encuestas, no es una hipótesis que manejemos. Además, no es algo que me pudiera preocupar especialmente porque ya he pasado muchos escenarios apocalípticos en relación al PP, y al final siempre hemos sabido salir a flote.

En el momento en que haya elecciones e Illa se vaya, ¿le recomendaría a Sánchez una reestructuración un poco más profunda del Gobierno? El problema del Gobierno de Sánchez no son las personas, son las políticas. Al final que cambie un cromo por otro o que cambie una cara por otra no va a variar absolutamente nada si no hay una reestructuración profunda de políticas.

¿A usted le gustaría que de cara a las siguientes elecciones PP y Cs fuesen juntos?

Al margen de si pueden ir o no unidos, la fragmentación del voto del centroderecha lo que implica es la permanencia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay quien gane a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias con tres marcas electorales en el centro y en la derecha. La única forma de ganar es votando al PP, porque somos la única fuerza que es capaz de ser transversal al votante.

¿El PP nacional está jugando a un plan de ocho años para volver a la Moncloa?

El PP está preparado para asumir el Gobierno de España en cualquier momento y lo demostramos con nuestros gobiernos autonómicos y nuestros gobiernos municipales.

¿Pablo Casado confía más en la abstención que en que la derecha le vote a él?

Está agrupando a esa gran mayoría de españoles que quiere vivir bajo un modelo constitucional que nos permita convivir a los que pensamos distinto y que está puesto en peligro ahora. El PP somos quienes garantizamos saber gestionar la economía y la situación social. Lo hacemos bajo unos principios y una premisa: somos capaces de gobernar para la inmensa mayoría de los españoles.