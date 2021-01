Entrevista | José Luis Martínez-Almeida: "Hacemos lo posible y lo imposible para llegar cuanto antes a todas las calles de Madrid"

¿En qué situación se encuentra Madrid una semana después del temporal?

La ciudad de Madrid ha recuperado una movilidad limitada, pero razonable dadas las circunstancias. A lo largo de este lunes estarán en la calle el 70% de las líneas de la EMT y esperamos que mañana puedan circular el 100%, con refuerzos en las horas punta. Y hasta el miércoles el billete será gratis. En cuanto a la M-30, está plenamente operativa y el Metro no ha dejado de funcionar. En estos momentos hay casi 7.000 calles abiertas total o parcialmente en la ciudad.

Pero Madrid tiene más de 9.000 calles.

Sí. Nos faltan las calles más pequeñas. Empezamos por las calles más grandes, por los mayores ejes que vertebran la ciudad. Y de ahí hemos ido avanzando. Lo que está es despejada la movilidad en la mayor parte de la ciudad de Madrid.

¿Entiende las quejas que hay entre los vecinos madrileños por ver que la situación sigue sin estar normalizada?

Por supuesto que entiendo las quejas. Somos conscientes de que hay problemas, de que en determinadas zonas de la ciudad la situación sigue complicada, de que hay personas con problemas importantes. Apelarles a que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible y lo imposible por tratar de llegar lo antes posible a todas las calles de Madrid, teniendo en cuenta que son 9.000.

¿Maneja un plazo de cuándo estará la movilidad de Madrid completamente recuperada?

Es difícil. No queremos marcar un plazo, porque es una hipótesis. Los daños son numerosísimos. Por ejemplo, hoy (por el viernes), que he estado en el Retiro, me ha señalado la conservadora jefa que el 70% de los árboles están dañados. Esa circunstancia se puede trasladar a todos los barrios y sectores de la ciudad. Nuestro objetivo es que el funcionamiento de la ciudad sea razonablemente normal a finales de esta semana.

Estamos ante una catástrofe que hacía décadas que no sucedía en Madrid. ¿Con qué medios y personal cuenta la ciudad para afrontar este tipo de situaciones?

Vengo (por el viernes) del Comité de Emergencia y el representante de la Aemet ha explicado que no constaba una nevada de estas características en la ciudad Madrid desde 1905. Desde hace 116 años no nevaba así. Eso quiere decir que no estamos ante una nevada. Estamos ante una catástrofe. Igual que la Dana no fueron unas lluvias ni el terremoto de Lorca fue solo un movimiento de tierras. Hay que entender que lo que ha sucedido desde el punto de vista de la naturaleza en Madrid es una catástrofe.

¿Por qué?

Hablamos de 1,25 millones de toneladas de nieve en esta ciudad. Como referencia para calcular su magnitud, la basura que genera Madrid en un día es de unas 2.000 toneladas. Lógicamente no es una ciudad que esté dimensionada para una nevada de estas características, a pesar de lo cual el operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid tampoco tiene precedentes.

¿Qué operativos tienen?

Tenemos en estos momentos en las calles de Madrid a más de 9.000 personas trabajando. Y más de 1.000 máquinas funcionando, de las cuales 200 son quitanieves. Nadie pensaría cuando sucedió la nevada que la M-30 iba a estar operativa en ambos sentidos el lunes por la mañana, y lo estuvo. Pero hay que ser conscientes de que estamos ante una catástrofe. Y las catástrofes conllevan consecuencias devastadoras para la ciudad que las sufre, como en este caso Madrid.

El Gobierno ha enviado a la UME, que ha destinado para la ciudad de Madrid a unos 150 militares para estos trabajos. ¿Ha echado en falta un mayor apoyo estatal en la crisis?

No puedo decir que haya echado en falta más apoyo. Hay personal de la UME, del Ejército. También está trabajando personal del Ministerio de Transportes y Movilidad, que dirige José Luis Ábalos. He tenido contacto con el delegado del Gobierno. Lo que sí pido al Gobierno es que estudie con toda atención y detenimiento la solicitud de zona catastrófica, y que lo haga con toda rapidez. Desde luego nosotros sí entendemos que concurren los requisitos.

Por las últimas manifestaciones, parece que el Gobierno sí va a atender la solicitud.

No es a mí a quien compete decidirlo, sí solicitarlo. Pero insisto en que, a mi juicio, sí concurren con claridad los requisitos.

Y ese reconocimiento de zona catastrófica, ¿en qué lo notarían los madrileños?

Sobre todo está relacionado con medidas económicas, de subvenciones y ayudas, que se pueden poner en marcha y que pueden paliar los daños económicos y personales que han sufrido muchísimos ciudadanos durante este tsunami de nieve. También conllevaría actuaciones vinculadas a la economía. Desde el Ayuntamiento somos conscientes de lo castigada que está la actividad comercial y de restauración en la ciudad de Madrid. Ha sufrido pérdidas muy elevadas por esta situación y, con la declaración por parte del Consejo de Ministros, podrían acceder a ayudas, a líneas de subvención e incluso a avales que se puedan conceder desde la administración. Afecta tanto desde el punto de vista de los gastos extraordinarios que hemos tenido que incurrir como desde el punto de vista de los daños que hemos sufrido en nuestras infraestructuras y servicios.

¿Ha sentido solidaridad territorial?

He sentido una solidaridad absoluta. También de alcaldes, como los de Toledo, Zaragoza, Murcia o Arnedo. Y por supuesto de tres Comunidades Autónomas con las que los madrileños tenemos una deuda de gratitud. Son Extremadura, Murcia y Andalucía.

¿Cómo lleva estos primeros días el alcalde de una ciudad que acaba de sufrir una nevada que no se producía desde hace más de un siglo?

La jornada es intensiva, agotadora. Pero es en lo último que pienso. No toca pensar en uno mismo ni en el cansancio que uno pueda tener, sino en tratar de solucionar y solventar esto lo antes posible.

A Madrid le tocó en 2020 aguantar una primera ola durísima de coronavirus. Ahora ha empezado 2021 afrontando una catástrofe natural. ¿La ciudad lo aguanta todo?

Sí, Madrid aguanta todo. Estoy convencido de que el ejemplo que nos ha dado la sociedad madrileña durante el último año y el que nos ha dado ante esta nevada nos permite pensar que, por sorprendente que pueda parecer tras una situación así, tenemos el mejor de los futuros por delante porque tenemos la mejor de las sociedades.

Además de la nieve estamos viendo una ola de frío que ha llegado con el problema de la Cañada Real aún por solventar. ¿Cómo está funcionando el tema asistencial?

Lo que hicimos en la Cañada Real fue habilitar otros dos recursos adicionales, tanto en el lugar que se conoce como la fábrica como en la parroquia. Ambos han estado a disposición de todos los habitantes de la Cañada Real. En segundo lugar, hemos reabierto todos sus accesos, que se bloquearon con la nieve. Nos ha permitido, a través del Samur Social, el suministro de alimentos y elementos de ayuda. He hablado además con el alcalde de Rivas y con el presidente de Naturgy. Y Rivas y Madrid hemos solicitado conjuntamente al Gobierno central una hoja de ruta para la Cañada.

Además de las consecuencias del temporal Filomena, Madrid está afrontando el proceso de vacunación frente a la Covid. Los expertos hablan de vacunar en polideportivos. ¿Pondría a disposición estos centros municipales para ello?

Nuestra obligación es que este proceso se haga lo antes posible. Si eso implica poner polideportivos, nosotros pondremos polideportivos.

Además de retomar la normalidad tras el temporal, ¿qué le preocupa más de este año: las previsibles colas del hambre o el paro?

Me preocupa la pandemia. Respecto a las colas del hambre, puedo garantizar a los madrileños que todos aquellos que tengan necesidades de alimentación van a estar cubiertos por el Ayuntamiento.

Cuando llegó al Gobierno, usted anunció que los buses tendrían prioridad en los semáforos. ¿Será una realidad este 2021?

Sí, nosotros vamos a establecer la prioridad semafórica de los autobuses a lo largo de este año.

También anunció un parking en Retiro, que ha sido bastante cuestionado. A día de hoy, ¿lo da ya por descartado?

Seguimos estudiándolo y aún no hemos tomado una decisión al respecto.

¿Tiene sentido desokupar un edificio al que el ayuntamiento todavía no le ha encontrado una utilidad?

Tiene sentido respetar la ley y que se desokupe un edificio que estaba okupado ilegalmente.

¿Qué plan hay para Prado 30?

Estamos en la búsqueda de un proyecto cultural que dé dotaciones para el barrio.

¿Estaría Madrid preparada para un nuevo confinamiento?

Tenemos que estar preparados para todo, la pandemia es imprevisible.

Y Madrid, ¿cuándo se preparará para recibir turistas extranjeros?

La campaña de verano va a ser complicada, entre otras cosas porque estacionalmente, los meses de julio y agosto son los peores meses de turismo en la ciudad de Madrid. Estamos focalizando todos nuestros esfuerzos en que la recuperación se produzca a partir del segundo semestre.

¿Qué mensaje manda a los jóvenes después de casi un año de restricciones?

Les pido a los jóvenes de Madrid que sigan manteniendo, como han hecho la inmensa mayoría, un ejemplar comportamiento, y que esa minoría no puede ni manchar su nombre ni seguir actuando como lo está haciendo, porque cuando a uno le toca asumir responsabilidades aunque sea prematuro, las asume.