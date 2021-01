Marina Yers se disculpa tras las críticas por decir que era negacionista: "Lo hice para ver cuántos respetan las medidas"

Este miércoles, Marina Yers volvió a ser el centro de la polémica por declararse antimascarillas y negacionista del coronavirus. Si anteriormente, esta influencer se volvió viral por decir cosas como que "el agua deshidrata más de lo que hidrata", en esta ocasión los internautas se le echaron encima por su peligroso mensaje negando la Covid.

"¿Qué te influye a ti que no me ponga yo la mascarilla? Me influye a mí, me contagio yo", fue una de las frases muy equivocadas que dijo la joven en sus stories de Instagram. "No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus, y yo... me pillas como que ay [...] No me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación".

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

Este jueves por la tarde, la influencer volvió a recurrir a su Instagram para aclarar que todo lo que dijo era falso: "Subí un vídeo muy provocador sobre las mascarillas. Quien me conoce sabe que, efectivamente, cómo decirlo, lo he hecho para ver cuántos de verdad respetan las reglas".

"Disculpadme porque ese mensaje se ha viralizado en todos los medios y es muy peligroso. Los influencers tenemos una función dicáctica también", continuó. "Ahora que estoy en el foco de muchísima gente quiero decir que siempre usad la mascarilla, respetad las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades porque es súper importante".

"La Covid existe y es muy peligrosa. Tengo familiares de amigos que han fallecido por culpa de la Covid con 30 años y sin patologías", aseguró Marina Yers. "A los medios de comunicación solamente quería decirles que, ya que se han empeñado en divulgar el mensaje incorrecto que he dado, el mensaje de provocación, espero que divulguen este, que es llevar la mascarilla, cumplir todas las medidas de seguridad".

Ahora representa que la científica Marina Yers estaba haciendo un experimento social para saber quiénes respetaban las normas. Ayer no me pongo mascarilla para ser viral ya que mañana publico libro y necesito promo pero hoy ya SÍ USO MASCARILLA, disculpas y promo hecha. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/hIDQ4K2tT0 — MALBERT (@ItsMalbert) January 14, 2021

"Juntos saldremos de esta, es broma. Bueno, da igual, dejémonos de bromas y tonterías. Respetad las medidas de seguridad y lo siento por haber dado un mensaje tan irresponsable, lo siento por la broma, entre comillas, porque no es ninguna broma", concluyó.

Curiosamente, y tal y como han destacado algunos tuiteros, esto ha sucedido a escasos días de que la influencer estrene su nuevo libro, por lo que muchos opinan que podría tratarse de una polémica para promocionarse.