Quién es Marina Yers, la 'influencer' que confesó haber sufrido cáncer por el desastre de Chernóbil en 'La resistencia'

Este lunes estuvo en La Resistencia, donde confesó haber sufrido un cáncer a causa de la catástrofe de Chernóbil y donde David Broncano le explicó la polémica del futbolista Zozulya, pero ¿quién es Marina Yers?

Esta instagrammer y modelo ucraniana afincada a Madrid empezó a subir vídeos a Youtube hace unos dos años. En ellos da pautas para posar en fotografías o hace storytellings sobre episodios de su vida como mis peores anécdotas con la regla o mi experiencia con el cáncer.

Sin embargo, en sus contenidos no faltan los típicos tags como ¿Capaz o incapaz? o Top 10 chicos guapos. Atesora más de un 1,6 millones de seguidores en Instagram, aunque ya arrastraba un gran número de fans de la plataforma Ask.fm.

A menudo comparte vídeos bailando twerking o hip hop junto a otras influencers como Ro en la red. Pero su papel en la música no se queda ahí, ya que Yers, que asiste a clases de interpretación, ha publicado varias canciones. El videoclip de la última de ellas, Yoyó, vio la luz la semana pasada:

A sus 20 años, esta creadora de contenidos, que ha vivido en Ucrania, Rusia, Inglaterra y Los Ángeles, ya se puede permitir vivir de las redes sociales mediante las campañas publicitarias que hace y la monetización de sus vídeos en Youtube.

Destaca por su naturalidad y por no tener pelos en la lengua a la hora de tratar todo tipo de temas, y no ha estado exenta de críticas ante alguno de los vídeos humorísticos o por considerarla un mal ejemplo para sus seguidores, queraramente superan los 16 años. En respuesta a estas críticas, Yers lanzó un una respuesta en vídeo: el roast yourself challenge.