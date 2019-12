Así explica Broncano el 'caso Zozulya' a una influencer ucraniana en La Resistencia

David Broncano ha vuelto a reventar las redes sociales después de su último programa de La Resistencia. El presentador tuvo en su plató a una famosa influencer ucraniana, Marina Yers, como invitada estrella de la noche. Como era de esperar, Broncano sacó a la palestra uno de los temas más candentes de la semana, la suspensión del Rayo Vallecano - Albacete por los gritos de "puto nazi" al compatriota de la influencer, Roman Zozulya.

Ante el desconocimiento de los hechos por parte de Yers, el presentador se ofreció para explicarle qué fue lo que pasó la noche del 15 de diciembre en el Estadio de Vallecas. Y como era de esperar, lo hizo al más puro estilo David Broncano.

A las cosas por su nombre. pic.twitter.com/U70PkOhnmu — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 16, 2019

"Un chaval ucraniano que juega en el Albacete es nazi y se ha enfadado porque le han llamado nazi", resumía el presentador. Ante la sorpresa de la invitada, Broncano ironizó sobre lo sucedido con Zozulya, como es habitual en él. "Es verdad que soy nazi, pero no me gusta que me lo digan", satirizaba. Marina Yers, no podía esconder su asombro confesando, "es que no sé que decir".