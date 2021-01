La 'influencer' Marina Yers, otra vez en la polémica por un vídeo en el que reniega de la mascarilla y duda del coronavirus

La 'influencer' Marina Yers, que en el pasado protagonizó sonadas polémicas como la que se produjo cuando afirmó que el agua no hidrata, ha vuelto a ponerse el ojo del huracán por un vídeo en el que reniega de la mascarilla y duda sobre el coronavirus.

En el vídeo, que ya no aparece en sus stories de Instagram y no está fechado (aunque luce una camiseta idéntica al de otros vídeos recientes) la joven comienza quejándose por el uso de la mascarilla.

"Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo?. Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?", dice enfatizando mucho las palabras.

No obstante, omite el hecho de que si una persona no lleva mascarilla y es portadora de un virus, puede propagarlo con más facilidad y con mayor carga viral que si la llevara, por lo que es una fuente de contagio peligrosa, afectando a otras personas.

La joven de origen ucraniano, de 21 años se burla de quienes la llaman irresponsable. "No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus, y yo... me pillas como que ay, ay", dice, excusándose y dudando de la existencia del virus de Wuhan.

"No me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación. entonces... ay", insiste, sin más argumentos o pruebas.

"Y sí, qué están muriendo personas y todo eso, pero tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso y su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus", cuenta la 'influencer', que tiene 1,6 millones de seguidores en Instagram y casi dos millones en Youtube.

La joven, que tuvo problemas de salud mental y estuvo hospitalizada recientemente según ella declaró, ha protagonizado muchas polémicas, algunas de las cuales tuvo que retractarse, como cuando dijo que "el agua deshidrata más que hidrata", unas palabras que corrigió al poco de reaparecer en redes sociales, tras pasar meses alejadas de ellas recientemente.