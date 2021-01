Zayra, la hija de Guti y Arancha de Benito, la vuelve a liar: "La cuarentena da igual y mi vieja es una p... retrasada"

Después de las polémicas protagonizadas por Zayra, hija de Guti y Arancha de Benito, tras asistir a fiestas incumpliendo la normativa contra el coronavirus, ahora ha sido su exnovio, Manuel, quien ha destapado los trapos sucios de la joven.

Este miércoles contó en Sálvame algunos aspectos de la personalidad de la hija de los celebrities y cómo es su relación con ellos. De su historia de amor y amistad, contó que se conocieron en una discoteca en 2018 y estuvieron saliendo unos meses.

El joven definió a Zayra como una niña "muy cariñosa", pero, a su vez, también "caprochjosa". Por eso, si quería algo no dudaba en llamarle 17 veces o enviarle 800 mensajes por WhatsApp: "La insistencia era constante".

A pesar de idas y venidas y de alguna que otra deslealtad por parte de ambos, contó que Zayra quería salir con él, pero su madre no le dejaba , por lo que envió a Manuel una serie de mensajes en los que cargaba contra ella: "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. P... retrasada. Eso le haría a mi madre ahora mismo -le envía una foto de una peineta- y la daría de… ¿Lo ves normal que me deje sin salir por una p… blusa?".

"Casi me da un ataque de ansiedad porque te amo y te quiero"

En cuanto a sus arrebatos, también quiso explicarlos desvelando mensajes de móvil. "Casi me da un ataque de ansiedad porque te amo y te quiero (…) Si alguna vez te he importado algo déjame llamarte (…) Quiero estar contigo Manu, me gustas mucho y no sé por qué me he liado con ese gilipollas".

Además, hace caso omiso a la situación que vivía el país hace unos meses. "La cuarentena da igual", le dice la joven, refiriéndose a que se tenían que ver para tener una conversación a la cara.

Según Manuel, este tipo de reacciones son norma habitual en ella.