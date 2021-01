Terror en el supermercado: la escasez de productos frescos y el acopio de víveres tras Filomena vacían las estanterías

Ir a la compra tras un largo fin de semana de temporal de proporciones históricas que ha colapsado Madrid se ha convertido en una labor mucho más complicada de lo normal. Después de que gran parte de los establecimientos cerraran durante sábado y domingo ante la imposibilidad de prestar el servicio o recibir mercancías, muchos madrileños se han lanzado este lunes a los comercios para hacer la compra de la semana, encontrándose con una desagradable sorpresa: estanterías vacías.

Frutas, verduras, carnes y otros productos frescos y básicos como el pan o papel higiénico han resultado especialmente difíciles de encontrar esta mañana dado que los camiones encargados de transportarlos no han podido circular por la comunidad hasta media mañana y el bloque de puntos clave en la distribución como Mercamadrid, que reabrirá por completo sus puertas el martes tras concluir los trabajos de limpieza.

La reposición de stock va a ser continua y esta madrugada ya se ha podido iniciar el reparto, aunque de manera muy paulatina en función de la ubicación de las tiendas, ha explicado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la patronal del sector, en un comunicado.

Estantes vacíos en la sección de verduras de un supermercado, este lunes. ANA SALAMANCA VIEJO / EFE

Sin embargo, la vuelta a la completa normalidad podría demorarse hasta bien entrada la semana, debido a que muchos puntos de la capital siguen todavía colapsados e intransitables. Desde Asedas califican la situación como "complicada" ante las dificultades de movilidad que se registran en algunos lugares.

De forma similar ven las cosas en la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), desde donde recuerdan que "han sido tres días muy largos con cerca de 13.000 vehículos atrapados, sobre todo el centro de la Península” por culpa de la borrasca Filomena.

“Hasta mitad de la mañana no ha vuelto la normalidad a las carreteras y a los principales polígonos", explican. Pero haber resuelto ese problema no soluciona por sí mismo el rompecabezas de la distribución. "A partir de ahora queda que limpien las calles para que podamos llegar a supermercados, farmacias, centro comerciales... Dudo mucho que mañana estén todavía. Habrá algún supermercado al que mañana empiecen a llegar ya vehículos. En aquellos situados en el centro o en calles estrechas, hasta pasado mañana no creo que llegue el primer camión", explica un portavoz del grupo. La vuelta a la total normalidad en el servicio "tardará toda la semana por lo menos".

Estantes de carne vacíos por el desabastecimiento, este lunes, en Madrid. ANA SALAMANCA VIEJO / EFE

Desde CETM han pedido el "máximo esfuerzo de todas las administraciones de ir mejorando las condiciones de las carreteras" y sostienen estar preparados para retomar la distribución: "tenemos camiones, conductores, experiencia, infraestructura, lo único que necesitamos es poder circular”, concluyen.