Cómo conseguir 'efecto buena cara' sin necesidad de usar maquillaje

2020 cambió por completo nuestros hábitos, rutinas y nuestra forma de ver las cosas, entre ellas, la forma de relacionarnos con nuestra belleza. Las mascarillas y los pocos planes por motivos de seguridad han hecho que no prioricemos el maquillaje a la hora de vernos bien.

Ahora, en 2021, buscamos sacar a la luz nuestra propia belleza natural, dejando respirar nuestra piel y cuidándola de problemas de este momento como el maskné. Para ello, aquí hay unos trucos imprescindibles si queremos levantarnos por la mañana con buena cara.

Dormir de 7 a 8 horas

El descanso es vital tanto para nuestra salud física como para la salud de nuestra piel. Cuando dormimos, aumenta la producción de melatonina y descienden los niveles de cortisol, lo que hace que nos despertemos con la piel más luminosa.

Pero si no dormimos lo suficiente, no le damos tiempo a las células para repararse y evitar las arrugas, ya que no permitimos que se segregue la hormona del crecimiento durante el sueño profundo. Tampoco dejamos que las hormonas del estrés se desactiven, por lo que comienzan a descomponerse las fibras de colágeno y elastina, provocando una notable pérdida de firmeza.

Para evitar esto, uno de los principales secretos de belleza es dormir de 7 a 8 horas todos los días, preferiblemente acostándonos y levantándonos a la misma hora. Para evitar las ojeras al despertarnos, un truco es dormir boca arriba con la cabeza más alta que los pies para favorecer la circulación.

Limpiar nuestro rostro todos los días con agua fría

Como ya hablamos en este artículo, la limpieza del rostro es fundamental para que se vea luminoso, rejuvenecido y sin impurezas. Por ello, debemos lavar nuestro cutis dos veces al día (una por la mañana y otra por la noche) para eliminar cualquier rastro de suciedad que pueda taponar nuestros poros y evitar que nuestra tez se vea apagada.

Además de utilizar productos específicos para nuestro tipo de piel, es importante que no la lavemos con agua caliente, sobre todo ahora en invierno, ya que esta favorece la eliminación de los lípidos superficiales de la piel y la deshidrata.

Si utilizamos agua fría, además de estar cuidando nuestra piel, también la descongestionamos, haciendo que desaparezca el hinchazón con el que nos despertamos por la mañana, favorecemos la circulación y ayudamos a que desaparezcan las ojeras.

Rodillos faciales para las bolsas y ojeras

Para ayudar a reducir las bolsas y ojeras no hay nada mejor que un buen masaje drenante en la zona. Para ello, es recomendable utilizar un rodillo facial pequeño que guardemos en la nevera para ayudar a reducir las bolsas y despigmentar la zona de la ojera.

Después de ponernos nuestro contorno de ojos (es recomendable uno para nuestro tipo de ojeras y que aporte luminosidad), lo masajeamos suavemente con los dedos hasta que se haya absorbido un poco, pero no del todo. A continuación, pasaremos el rodillo con movimientos ascendentes, sin apenas presión, desde el lagrimal hasta la sien durante un par de minutos o hasta que el contorno casi se haya absorbido por completo. Al finalizar, desinfectamos el rodillo y lo volvemos a guardar en la nevera para el siguiente uso.

Peinar las cejas

Muchas veces pasamos las cejas por alto a la hora de prepararnos, pero unas cejas despeinadas pueden dar un aspecto descuidado, mientras que si las peinamos nuestros ojos se verán mucho más despiertos. Peinarlas es muy sencillo, solo necesitamos un cepillo para cejas y peinarlas en la dirección de crecimiento del pelo.

Serum de vitamina C

Además de ser el cosmético antiedad número 1, un serum de vitamina C ayuda a iluminar considerablemente nuestro rostro, notándose su efecto rápidamente. Al ser un ingrediente fotosensible, es necesario usar un fotoprotector en nuestra piel para que la vitamina C pueda actuar como es debido y no se oxide.

Crema hidratante

Invertir en una buena crema hidratante es imprescindible para la salud y la belleza de nuestra piel. Eligiendo la correcta para nuestro tipo de rostro, debemos priorizar aquellas que lleven ácido hialurónico o ceramidas para retener mejor la hidratación de nuestra piel, se mantenga con un aspecto jugoso y brille con luz propia.

Rizar las pestañas

Por último, utilizando un rizador de pestañas haremos que nuestra mirada se abra aun más y nuestros ojos parezcan más grandes. Esto provoca el mismo efecto que la máscara de pestañas pero con un resultado mucho más natural y sin tener miedo a frotarnos el ojo sin querer y acabar con toda la ojera oscura.