'Roller lips': la nueva herramienta 'beauty' que promete unos labios más voluminosos

Aunque con las mascarillas se esté dando prioridad al tercio superior del rostro, el grosor de los labios sigue siendo un tema de preocupación para muchas personas.

Los rodillos faciales se han convertido en una herramienta presente en muchos hogares para descongestionar el rostro, hacer un masaje drenante y ayudar a que se absorban mejor los productos. Además de los rodillos de piedra tradicionales, también existen aquellos que contienen microagujas, los cuales ya estamos familiarizados con ellos, como el Dermapen.

Ahora se presenta su hermano pequeño para los labios, con micropúas de 0,2 mm, para en teoría aumentar su grosor, ya que acelera el proceso de renovación, cicatrización y producción de colágeno de nuestra piel.

You Are The Princess ha sido una de las marcas pioneras en sacar este producto, y su rodillo Kiss me baby, con 180 micropúas promete un aumento del riego sanguíneo temporal, pero también un efecto a largo plazo ya que conseguiremos unos labios más gruesos, tersos, e hidratados.

Estas micropúas producen microroturas en la piel de los labios que aumenta por mil la capacidad de absorción de tratamientos, por lo que se recomienda aplicar una mascarilla específica para labios inmediatamente después de su uso. Apto para usar en los labios y en el contorno de labios. Su técnica es mínimamente abrasiva e indolora, hecho que la convierte en la herramienta perfecta para tratar los problemas e imperfecciones epidérmicas más frecuentes.

Su modo de uso es el siguiente: con la piel limpia, pasamos el roller suavemente sobre los labios en dirección vertical y horizontal, aunque también podemos usarlo en el contorno del labio para mejorar la apariencia de la piel y ayudar a reducir las lineas de expresión. A continuación, aplicamos un tratamiento específico sobre las zonas que hemos tratado. Como recomendación debemos evitar tomar el sol y utiliza un protector solar al menos 24 horas después de su uso.

Después de su uso, lo debemos limpiar con un desinfectante especial o alcohol para eliminar bacterias y microscópicos restos de piel y rociarlo con agua templada. Lo dejamos secar unos minutos y lo guardamos en su estuche original. Este proceso debe realizarse cada vez que se usa, para minimizar los riesgos de infección.

Este tratamiento lo tenemos que repetir cada día durante 5-7 días y luego dejar a la piel descansar durante el mismo periodo de tiempo. Para unos mejores resultados, tendremos que volver a retomar el tratamiento hasta que estemos satisfechos, y será el momento de reducir paulatinamente su uso hasta 1 vez cada 10-15 días.

Este producto lo podemos encontrar tanto en la página web de la marca como en tiendas autorizadas a un precio de8,99 €.