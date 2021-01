Consejos prácticos desde Helsinki para superar el hielo, el frío y la nieve de Filomena

Aunque las previsiones meteorológicas ya apuntaban a un fuerte temporal de nieve y frío en distintos puntos de España, la borrasca Filomenaha sorprendido, sobre todo, en aquellas regiones en las que no suele nevar a tan gran escala y donde no existen recursos específicos para grandes temporales como este.

Un ejemplo es la Comunidad de Madrid, donde los ciudadanos no daban crédito a la gran nevada que, tras el fin de semana, sigue causando estragos en la movilidad. Así, se ha recomendado el teletrabajo y se han cerrado los centros docentes durante este lunes y martes.

Las redes sociales se han llenado de imágenes blancas y de todo tipo de vídeos y fotos virales, pero también han servido para que los usuarios con más experiencia en frío y nieve iluminen al resto con sus prácticos consejos.

Es el caso del perfil de Twitter @ilthea, un hilo con consejos sobre cómo superar estos días de bajas temperaturas en Madrid, aprovechando su experiencia adquirida durante su estancia en Helsinki: "Se plantean unos días con unas temperaturas que yo no he vivido nunca en Madrid... os doy unos consejillos que me sirvieron de mucho en Helsinki", ha comenzado explicando.

Así, estos son las diferentes recomendaciones que ha dado desde Twitter y que pueden servir a todos aquellos que tengan que salir a la calle durante el temporal:

Utilizar gorro es fundamental, de lana o de forro polar, ya que la cabeza es por donde más calor se pierde. Es importante llevar varias capas para poder ponerse y quitarse según la temperatura del lugar. La última capa debe ser impermeable. También hay que llevar una braga o bufanda en el cuello, ya que siempre quedan huecos entre el abrigo. En esta época marcada por la Covid-19, es fundamental llevar una mascarilla de repuesto debido a que es fácil que se moje y pierda eficacia. Tras la nevada, hay que prestar especial atención al hielo, mucho más peligroso por la posibilidad de caídas. Lo mejor: pasos cortos para mantener la estabilidad. Evitar los desplazamientos, salvo que sea estrictamente necesario. Unos zapatos de una talla más de lo habitual son de gran ayuda para poder ponerse doble par de calcetines, que deberán ser de hilo o lana. En caso de que sobre mucho zapato, se recomienda poner un calcetín doblado en la punta. Para quien no tenga guantes de nieve, se pueden usar dos pares de guantes finitos. En el exterior, mejor ponerse uno que no cale.

Para circular con coche por carreteras afectadas es fundamental el uso de cadenas, mientras que los peatones deben evitar deambular cerca de los árboles, canalones, toldos y edificios. También es fundamental si se coge el coche llevar ropa de abrigo, el depósito lleno, la batería del móvil cargada y alimentos y bebida. Hay que tener especial cuidado con el hielo negro, la fina capa de hielo que se forma con las bajas temperaturas y que no se ve. Tanto los peatones como los coches han de tener cuidado con ello. Para las tuberías de los casas, chalets o adosados, hay que tratar de aislar la entrada desde la calle, donde está el contador, para evitar que se congele o estalle. Cuando el agua se congela, el hielo ocupa más espacio, lo que puede hacer que la tubería estalle. Ante la gran cantidad de nieve, la sal solo sería efectiva si se echa cada 2 horas, por lo que lo más recomendable es barrer y hacer un "sendero" en la nieve alrededor de la puerta de casa. Por último, a temperaturas bajo cero no hay que tocar el metal con las manos desnudas, ya que se pueden producir en la piel quemaduras.