Cierre de colegios por Comunidades Autónomas a causa del temporal Filomena: ¿hasta cuándo se amplían?

El paso de Filomena por nuestro país ha dejado nieve y bajas temperaturas en diferentes puntos de la geografía española, una situación que, debido a la falta de recursos para hacer frente al temporal, ha dejado imágenes de conductores atrapados en las carreteras o de numerosos comercios y establecimientos cerrados.

También el aeropuerto de Madrid ha tenido que cancelar sus vuelos durante el fin de semana y las diferentes comunidades autónomas han tomado la decisión de cerrar los colegios, institutos y universidades debido al temporal.

Cierre de colegios, institutos y universidades en las diferentes regiones

La Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por el temporal, ha decidido cerrar los colegios, institutos y universidades durante, al menos, el lunes y el martes, tal y como anunciaba la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

Lo mismo sucede en Castilla-La Mancha, donde los alumnos no tendrán clase hasta el miércoles, aunque tanto esta como la Comunidad de Madrid no descartan ampliar el cierre de los centros educativos, ya que la vuelta a la normalidad tras el temporal no está prevista hasta finales de semana.

Aragón ha sido otra de las comunidades que se ha sumado a esta medida, ya que es otra de las grandes afectadas por el temporal de nieve, tal como informa Europa Press. En esta región las clases estarán suspendidas, del mismo modo, durante el lunes y el martes.

La Junta de Castilla y León ha decidido cerrar los centros educativos durante este lunes en toda la provincia de Ávila y Soria. Además, tampoco habrá clases en algunos centros de Burgos y en las zonas rurales de Palencia, Segovia, Valladolid, Salamanca y Zamora, según informa Europa Press.

En la Comunidad Valenciana, un total de 21.600 alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, Bachillerato y Formación Profesional en 33 municipios se han quedado sin clases durante este lunes.

En el Principado de Asturias se han cerrado durante el lunes y el martes los centros educativos de los 40 concejos más afectados por el temporal, que son los siguientes, según la nota de prensa del gobierno regional: Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Grandas de Salime, Grado, Ibias, Illano, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Mieres, Morcín, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Sobrescobio, Somiedo, Pesoz, Proaza, Taramundi, Teverga, Tineo, Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes y Tameza.