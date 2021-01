Kiko Rivera se reúne con su hermano Fran y ambos comparten el encuentro familiar en redes

Alejado por completo de su madre, Isabel Pantoja, Kiko Rivera se ha acercado más que nunca a sus hermanos. Este domingo, el artista ha vuelto a reunirse con Francisco Rivera y han querido dejar constancia de ese momento juntos. "Ratitos que te dan la vida", ha escrito el DJ junto a una fotografía en la que, además de su hermano, aparecen su esposa, Irene Rosales, su cuñada, Lourdes Montes y su sobrina, Tana Rivera.

Una imagen de lo más familiar que también ha sido compartida por el torero en su perfil de Instagram, donde ha escrito: "¡Qué buen domingo!". Sin embargo, no ha pasado desapercibido que Cayetano Rivera y su mujer, Eva González, no han acudido a la cita. Aunque todo se debe al temporal de nieve Filomena, que ha provocado que no pudieran desplazarse hasta Sevilla.

Irene Rosales, a través del programa Viva la vida, ha dado algunos detalles más de este encuentro entre los dos hermanos y ha explicado que la reunión se dio durante el almuerzo y con el objetivo de que los niños se repartieran los regalos de Reyes. "Hemos pasado una buena tarde", explicaba la modelo sin querer dar más detalles sobre el encuentro.

Por su parte, Isa Pantoja no ha tardado en reaccionar a la estampa familia y ha comentado la fotografía de su hermano con un emoticono de corazón.

Hace poco más de dos semanas, Kiko se reunió con su hermano, Fran Rivera, y también con Cayetano para celebrar la Navidad. Junto a esa estampa y la publicada en el día de ayer, los hermanos han demostrado que hay cierta sintonía entre ellos y que, por lo que parece, podremos acostumbrarnos a estos encuentros familiares.