El Consejo de Estudiantes de la UEx lamenta que se mantenga la presencialidad en los exámenes

En este sentido, sobre el plan aprobado para reducir el aforo actual del 60 al 50 por ciento, sostienen que "parece demasiado con la incidencia y la tasa de contagios" actual, si bien reconocen que en algunos centros los decanos han asegurado que serán del 15-30%, algo que califican de "aceptable".

Por otro lado, sobre la petición del rector, Antonio Hidalgo, a los profesores acerca de que el tiempo de los profesores que no se pasen de dos horas de examen, pero no puede obligarles a cumplirlo.

Los estudiantes lamentan que tampoco se haya aceptado su petición de que los compañeros confinados -con su documentación correspondiente- puedan realizar los exámenes online si se mantiene la presencialidad, de tal suerte que sus pruebas se posponen.

Por todo esto, los representantes estudiantiles en Consejo de Gobierno (que solo éramos un 12% de los votos) han hecho constar en acta su voto en contra al plan adoptado.

"No salimos de la reunión con buen sabor de boca", señalan en un comunicado en el que inciden, no obstante, en que no dudan de la "buena voluntad" del rector, si bien hacen reflejar que "sea culpa de la Junta de Extremadura, del Ministerio o de la ANECA, parece que, por unos motivos u otros, por cabezonería o por burocracia, no se protege en todos los casos lo suficiente" la salud de los estudiantes y la de sus familias.

Finalmente, inciden en el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y recomendaciones para que "salga todo lo mejor posible".