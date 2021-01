Noemí Salazar se defiende de las acusaciones de estafa de Miguel Frigenti: "No soy un comparador de precios"

El pasado martes en el último programa de Todo es mentira, Noemí Salazar y Miguel Frigenti tuvieron una acalorada videollamada en directo en la que hablaron de la acusación de estafadora que le hizo él por promocionar una tienda que revendía, supuestamente, productos de AliExpress.

El periodista compartió en su Twitter que lo que ella anunciaba en su Instagram era una funda que no solo se vendía por menos dinero en la tienda china, sino que además muchos de sus seguidores se quejaban de que los productos no les llegaban o eran diferentes a los que se prometía.

La exconcursante de GH VIP 7 negó en el programa de Marta Flich que estuviera estafando: "Trabajo con muchísimas marcas y si tienen algún problema, que vayan al departamento de incidencias de la marca. Si yo compro una cafetera no voy a George Clooney a reclamarle".

Sin ningún motivo, Noemí entra en cólera y se defiende en Instagram alegando que la carcasa móvil que anuncia el día anterior la vende su amiga “la Mary”, y que la publicitó de manera altruista sin cobrar un céntimo pic.twitter.com/VAXW2fNYNS — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 4, 2021

Y es que la protagonista de Los Gipsy Kings explicó que tiene más de 850.000 seguidores, "una hija, una familia, un adosado nuevo para decorar y una marca de cosméticos", por lo que no puede atender a todos los mensajes que le llegan. Aun así, alegó que las quejas que había recibido Frigenti eran solo un 1% de sus clientes.

Pero el tertuliano insistió en criticar que no les diera solución a estas personas, pues es "su responsabilidad como influencer". "Deberías informarte de las cosas que vendes y de las garantías que ofreces a la gente que te compran esos productos porque por ellos estás donde tú estás", le dijo.

El colaborador de Sálvame habló del caso de una usuaria de Instagram que pidió en una ocasión una faja reductora que promocionaba la joven, pero le llegó una funda de sofá, y después compró un segundo producto que aún no le ha llegado.

"A día de hoy recibo miles y miles de mensajes, no puedo leer todos. Yo no puedo ser secretaría de todas las marcas porque tengo vida", contestó la influencer y le pidió al redactor de Todo es mentira que le diese su número de teléfono a la clienta para poder ayudarla.

La inflación del precio

Investigando, averiguo que la carcasa móvil con luces que promociona Noemí y que, según ella, vende su “vecina Mary”, es una de aliexpress que vale poco más de dos euros y que Mary vende por más de diez pic.twitter.com/RZkUoyH5WN — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 4, 2021

Frigenti mostró pruebas de que los productos que publicitaba Noemí Salazar se podían encontrar más baratos en la tienda online china. "Hoy en día está todo en AliExpress", respondió la joven.

"El comercio es cuando alguien compra una cosa y la vende. No son estafas", opinó la exgranhermana y añadió que no estaba al tanto de que lo vendieran más barato: "No soy un comparador de precios".

Curiosamente, no es el primer rostro conocido al que le sucede esto o que hace este tipo de prácticas, pues ya en verano de 2019, Yoli Claramonte, de GH 15, fue pillada vendiendo ropa que compraba más barata en AliExpress.