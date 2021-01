Los personajes de nuestras series favoritas se han convertido en los principales referentes de moda y estilo

Las plataformas de películas y serie bajo demanda han creado universos cuyas historias nos han enganchado y mantenido pegados a la pantalla durante horas. El bochornoso mensaje de "¿Sigues ahí?" de Netflix cuando nos hacemos una maratón de nuestra serie favorita nos sigue acechando.

Desde que las empresas de streaming se hicieron populares, el vestuario de los personajes ha sido cada vez más elaborado y estudiado para que fuera acorde a la personalidad de cada uno de ellos. Es así como todo lo que lleva Villanelle en Killing Eve es extavagante a la vez que elegante, o como Renata Klein de Big Little Lies expresa su ambición y poder a través de sus trajes.

Los diseñadores de vestuario de series que no tienen nada que ver con la moda han adquirido mayor peso en la elaboración de la ficción, cambio que han notado los espectadores que han convertido a sus personajes favoritos en referentes de estilo.

La plataforma de búsqueda de moda Lyst y la aplicación de descubrimiento visual Pinterest han combinado y analizado sus ingentes bases de datos internacionales para desvelar quiénes son actualmente los personajes televisivos más influyentes en la moda.

Villanelle

La protagonista de Killing Eve encarnada por Jodie Comer se convirtió en un referente de moda desde el momento en que la vimos aparecer en la pequeña pantalla con el emblemático vestido de tul rosa de Molly Goddard que tanto inspiró a nuestras tiendas low cost favoritas.

Los atrevidos, llamativos y femeninos looks de la asesina rusa han inspirado a miles de mujeres en todo el mundo a la hora de vestir. Según Lyst, los modelazos de Villanelle han invadido Pinterest y provocado un aumento interanual de búsquedas del 1060 %.

En cuanto a la venta de ropa, la búsqueda de la diseñadora Rosie Assoulin aumentó en un 49 %, al igual que la demanda de trajes de Chloé. Podemos culpar a Villanelle de la nueva tendencia del cuero, ya que la búsqueda las faldas de este material se multiplicaron. Como anécdota, tras la emisión del primer capítulo de la segunda temporada, se produjeron más de 3000 búsquedas de "pijama de Killing Eve".

Villanelle es uno de los personajes más estilosos de la televisión. HBO

Sabrina Spellman

El estilo preppy de Sabrina Spellman en Las escalofriantes aventuras de Sabrina no ha pasado desapercibido, y la joven bruja ha hechizado a sus fans tanto por su estilo a la hora de vestir como al maquillarse, llegando a conseguir una edición especial de productos de maquillaje de la mano de Nyx Cosmetics.

La gran búsqueda de los looks de la hechicera en Pinterest la convierten en toda una referente de moda. Las diademas, el encaje, los vestidos lenceros, los abrigos rojos o los jerseis de canalé fueron de los más deseado, aumentando la compra de estos últimos y de las faldas escocesas en más de un 30 % tras el estreno de la segunda temporada.

Con el reciente estreno de su temporada final, se augura que muchas de las prendas llevadas por la bruja se acaben convirtiendo en tendencia para este 2021.

Sabrina Spellman nos inspira los mejores looks para el otoño. NETFLIX

Renata Klein

Las mujeres de Big Little Lies nos apasionan: sus historias y su amistad forjada en la sororidad hacen de estos personajes nuestros predilectos. Aunque en materia de estilo, quién más nos ha llamado la atención es sin lugar a dudas Renata Klein.

Su ambición y poder hace de esta mujer de negocios un personaje increíblemente fuerte, sobre todo cuando se trata de proteger a su familia. Si a esto le sumamos su gusto por la moda, se convierte en una de nuestras favoritas. Las búsquedas de moda del vestido rojo metálico Zodiac de Roland Mouret aumentaron un 87 % en Lyst después de que apareciera en el primer capítulo de la tan esperada segunda temporada

El vestido de Renata Klein es perfecto para las mujeres seguras de sí mismas. HBO

Fleabag

La tragicomedia británica Fleabag se convirtió en un fenómeno mundial tras el estreno de su segunda temporada tres años después del debut de la serie en televisión, y bastó con un solo capítulo para que el personaje de Phoebe Waller-Bridge, que interpela constantemente al espectador, inspirara las búsquedas de moda.

El mono negro con espalda al aire que llevó en el estreno de la segunda temporada desató un aumento del 460 % en búsquedas en Pinterest en junio, y más de 500 personas quisieron encontrar concretamente el "mono de Fleabag" en Lyst.

El mono de Fleabag es una de nuestras prendas favoritas. BBC STUDIOS

Once

El estilo ochentero ha renacido gracias a Stranger Things tanto en la música como en la moda actual. Aunque los protagonistas de la serie sean niños, eso no nos ha impedido disfrutar del estilo de Once con sus camisas de estilo bolera de colores chillones, estampados imposibles, petos y scrunchies.

En Lyst, las búsquedas de monos aumentaron un 57 % en las primeras dos semanas de julio después de que Once vistiera su particular versión colorida de la tendencia, y más de 1000 usuarias buscaron concretamente la "camisa de Once" durante ese mismo mes, y no podemos culparlas.