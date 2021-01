Aragonés ofrece a los 'comunes' y al independentismo entrar en un gobierno conjunto si ERC ganase las elecciones

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, el vicepresidente Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que si gana las elecciones del próximo día 14 de febrero ofrecerá "formalmente" a Junts per Catalunya, el PDeCat, la CUP y los Comuns formar parte del Govern.

En un artículo publicado en la web de la formación, Aragonès reflexiona sobre los comicios de febrero. A su juicio, un gobierno con estas formaciones "es la vía amplia hacia la República de derechos y libertades y para la reconstrucción del país después de la COVID". Subraya el mandatario independentista que su partido encara las elecciones "con la certeza de que sólo un gobierno fuerte encabezado por Esquerra puede liderar la próxima etapa de reanudación y reconstrucción que este país exige hoy".

Esta reanudación, prosigue, debe ser en todos los ámbitos y "asentarse sobre la mayoría amplia que defiende el derecho de autodeterminación, para poder resolver el bloqueo actual a través de una solución democrática valiente".

En su opinión, esta mayoría "parlamentaria y social" debe dar, "a la vez, solidez al nuevo gobierno para abordar la reconstrucción del país. Este 2021 nos tocará poner las bases de la Cataluña de la próxima generación, y sólo lo podremos hacer con amplitud de miras", asegura.

Montero, sobre los indultos: "Intentaremos una solución dialogada"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado por su parte que el Ejecutivo "siempre ha sido valiente" a la hora de afrontar el "conflicto político" en Cataluña, y ha confirmado que quieren darle a esta situación "un cauce de diálogo" y "encontrar una solución consensuada", tras ser preguntada sobre si finalmente el Gobierno concederá el indulto a los independentistas catalanes presos.

"El Gobierno va a cumplir con su compromiso de su acuerdo de investidura de intentar una solución dialogada, para un conflicto en Cataluña que dura ya demasiado tiempo", ha recalcado, en una entrevista concedida a Europa Press, tras ser preguntada sobre esos posibles indultos, sin aclarar cuál será la decisión del Gobierno al respecto.

La ministra ha pedido respetar el procedimiento y no adelantar acontecimientos sobre la tramitación de esos indultos solicitados para los condenados por el 'procés', porque todavía no han llegado a la mesa del Consejo de Ministros, y siguen siendo objetivo de los informes correspondientes. Preguntada sobre si cree que la mayoría de los españoles entenderían que se les concedieran los indultos a los presos independentistas, Montero ha insistido en que no hay que "anticipar ninguna posición" y que "lo importante es que los procedimientos sigan su camino".