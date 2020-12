Segons ha informat el diputat socialista Ernest Blanch en un comunicat, l'objectiu és "conéixer la veritat i depurar responsabilitats sobre el que pareix un nou cas de corrupció".

Aquesta mesura se suma a l'anunciada pel partit que es personarà com a acusació particular en la nova investigació contra Fabra, que va ser condemnat a presó per frau fiscal i que ara està sent investigat en aquesta nova causa.