Blanca Romero vuelve a 'Yerma', la obra de Rafael Amargo, tras abandonarla por "la presión mediática"

Amplio ha sido el debate alrededor de la supuesta marcha de Blanca Romero de Yerma, la obra de Rafael Amargo que la actriz abandonó tras la detención del bailaor por la Operación Corax. Sin embargo, parece que finalmente sí actuará en la obra.

La modelo ya posó el 19 de diciembre en una foto junto al director del espectáculo en el que ella iba a interpretar, en ocasiones puntuales, el personaje que también hace Sara Vega. Por ello, parecía dejar la puerta abierta a su participación.

De hecho, la actriz contó en una entrevista con La Vanguardia que esas sustituciones solo se iban a hacer cuando su hijo tuviera vacaciones y pudiera desplazarse a Madrid desde su residencia en Oviedo. Sin embargo, su sueño de bailar se vio truncado por todo el revuelo causado y "la presión mediática".

"Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba [...] Ya será en otra ocasión", comentó Blanca Romero. "En ningún momento dije que no iba a actuar. Creen que es porque yo estoy juzgando la vida de alguien, pero ese no es mi estilo [...] Confío en su inocencia".

Tras dejar claro no solo que ella no había dicho que se marchara, y mucho menos que era por la detención del coreógrafo por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, la intérprete matizó que todo el revuelo no le ayudaba a quedarse. Pero parece que su vuelta a Madrid y su reunión con Rafael Amargo fue fructífera, pues según ha informado la revista Semana, Blanca Romero va a actuar en Yerma.

Rafael Amargo y Blanca Romero juntos y sonrientes. ¿Se subirá a los escenarios la actriz a interpretar su papel en 'Yerma'?



Blanca Romero: "No he estado en la obra por problemas de fechas. Cuando actúe os avisaré"#21DiciembrESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/BPeWJYVblJ — Espejo Público (@EspejoPublico) December 21, 2020

Se desconoce la fecha exacta, pero sí se sabe que será antes del 10 de enero, fecha en la que su hijo tiene que volver a Oviedo para retomar las clases. "Cuando sea el día yo lo avisaré para que no haya estas confusiones", apuntó la modelo a Espejo público en su última aparición ante la prensa.

Además, también quiso aclarar que no tiene ningún problema con Rafael Amargo, no hay ninguna enemistad y los rumores que se cuentan "son todo tonterías".