Blanca Romero deja la puerta abierta a participar en 'Yerma', la obra de Rafael Amargo, y descoloca a Susanna Griso

Hace unas semanas, se anunció que la actrizBlanca Romero se caía del cartel de Yerma, obra en la que la intérprete comparte escenario con el bailarín Rafael Amargo. Algunos apuntaban que la retirada de la asturiana podría deberse a los cargos a los que se enfrenta el coreógrafo.

Rafael Amargo está acusado por tráfico de estupefacientes y pertenencia a un grupo criminal. No obstante, la noticia del abandono definitivo del espectáculo por parte de Romero no se pudo confirmar, ya que la actriz no ha publicado ningún comunicado oficial. Además, el propio Amargo explicó que la incorporación de su compañera se esperaba tras la finalización de las vacaciones de su hijo.

Este viernes, el programa de Espejo público ha podido hablar con la protagonista de la polémica y preguntarle, directamente, sobre su futura participación en Yerma. "Para mí seria genial, pero aún no sé nada", ha aclarado la actriz respecto a su reincorporación al espectáculo.

🎥VÍDEO| Las palabras de Blanca Romero sobre su participación en 'Yerma', la obra de @rafaelamargo#18DiciembrESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/SyRvOCBbn8 — Espejo Público (@EspejoPublico) December 18, 2020

Estas declaraciones, unidas a que la intérprete se dejó ver durante una de las representaciones de la obra entre el público, hacen entender que la relación entre Romero y Amargo continua siendo buena.

Las escuetas explicaciones de la actriz han dejado descolocada a la presentadora de Espejo público, que desde plató ha podido ver la grabación de la entrevista. "De esta entrevista no he entendido nada. Aquí hay un misterio que alguien me tiene que aclarar", ha comentado Susanna Griso.