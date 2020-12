Blanca Romero, sobre su marcha de la obra de Rafael Amargo: "No estoy juzgando su vida, confío en su inocencia"

Blanca Romero se ha convertido, sin pretenderlo, en protagonista de Yerma, la obra de Rafael Amargo, después de que se hablara de que la actriz y modelo se había marchado tras la detención del bailaor por un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Pero, tras múltiples informaciones de fuentes cercanas, declaraciones confusas del coreógrafo y unfollows en redes sociales, la modelo finalmente se ha pronunciado sobre el tema.

La actriz de Física o química alternaba su papel en la obra con Sara Vega, hermana de Paz Vega, por lo que aún no se la había visto en las representaciones. Pero ella misma ha confirmado en una conversación telefónica con La Vanguardiaque no va a participar en la obra.

"La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y Dios propone, ya será en otra ocasión", respondió la intérprete, que actualmente se encuentra en Oviedo con su hijo Martín.

"Esperaré a ver si la obra llega al teatro Campoamor de Oviedo para poder participar, pero me gustaría que se acabara la polémica para poder disfrutarlo", añadió. Pero lo cierto es que, hasta ahora, Blanca Romero no tenía previsto actuar, pues su participación estaba fechada entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, cuando su hijo tuviera vacaciones.

"En ningún momento dije que no iba a actuar. Creen que es porque yo estoy juzgando la vida de alguien, pero ese no es mi estilo", explicó la artista, alejándose de la situación que ha vivido Rafael Amargo como excusa para marcharse. Por ello, la actriz, que asegura sentirse abrumada por la polémica, desea que su compañero esté bien y triunfe: "Confío en su inocencia".

Además, Romero aclaró que no ha incumplido ningún contrato, pues no firmó nada. "No me necesitan realmente. Sara está fija, yo solo iba a ir en algunas fechas y ella me daba la oportunidad de poder hacerlo yo algún día", aseguró.