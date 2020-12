Mañueco señala que al PSCyL le ha faltado capacidad de comprensión y le ha sobrado "oportunismo"

"En ocasiones es muy fácil caer en la tentación de hacer un uso torticero de las cifras de una pandemia", ha señalado en respuesta a un cuestionario realizado por Europa Press, y ha recordado que en junio la mayoría de los grupos con representación en las Cortes fueron capaces de firmar un pacto por la recuperación de Castilla y León.

Así, Fernández Mañueco ha defendido que desde la Junta se está cumpliendo "punto por punto" lo acordado en dicho pacto, a pesar de que, a su juicio, el PSOE "comenzó a renegar de él".

El presidente de la Junta ha afeado también la actitud de los socialistas en torno al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, ya que, como ha recordado, invitó al PSOE, al igual que la resto de grupos de la oposición, a consensuar las cuentas, algo que finalmente no se ha conseguido.

"Aunque no lo necesitábamos, consideramos que se trata de unos presupuestos de la recuperación que necesitan todo el apoyo y el consenso posible. Nos hubiera gustado contar con ello, pero no ha podido ser así. Esperamos que vuelvan a la senda del pacto y que, al menos, no se opongan en la votación final", ha manifestado.

No obstante, el presidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno que dirige está "muy satisfecho", ya que, a pesar de "todas las dificultades" se va a conseguir "sacar adelante" los presupuestos de la "recuperación" para Castilla y León.

"Unos presupuestos que incluyen un notable incremento de las partidas destinadas a gasto social, que acaparan el 80 por ciento del gasto total de las consejerías y, además, con un notable esfuerzo para apoyar a nuestro tejido empresarial, a nuestros sectores productivos y a nuestros autónomos, todo ello sin subir impuestos a familias, autónomos y pyme", ha destacado el presidente, quien ha recordado que en el ámbito nacional había un presupuesto prorrogado desde 2018, lo que "hacía muy difícil diseñar unas cuentas autonómicas".