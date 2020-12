María Patiño se va de la lengua: "Yo he sido infiel y nadie se ha enterado"

Este miércoles, María Patiño ha revelado, casi sin darse cuenta, un dato sobre su pasado sentimental que hasta ahora todo el mundo desconocía. Sin dar muchos detalles ha confesado sin tapujos que alguna vez fue desleal en el pasado. Y sobre todo sin que nadie se enterase.

El bombazo ha caído sin previo aviso mientras la colaboradoraSálvamehablaba del conflicto entre Antonio David Flores y Canales Rivera a raíz de las declaraciones de Cynthia Martínez.

Patiño cree que la actitud del malagueño ha revelado su verdadera personalidad y así lo compartía durante el debate en el programa de Mediaset: "A las personas se les conoce precisamente así, en su forma de comportarse en la guerra", explicaba. "Ayer le vi de muy mala leche a Antonio David… Canales le suelta ‘estás solo y no tienes amigos’ y Antonio David le suelta las infidelidades. No se han pedido perdón. Él se ha visto en una situación pública en la que no le ha quedado más remedio que pedir disculpas" analizaba la presentadora de Socialité.

Cierto es que, desde que salió a la luz estas infidelidades, los colaboradores no han dejado de presentar enfrentamientos unos contra otros. María Patiño y Antonio David protagonizaban uno de ellos cuando este se quejaba al escuchar a la presentadora: "Yo no voy a ser un saco de boxeo para el resto de la gente (..) No me voy a pronunciar más sobre este tema”. Además reprochaba las actitudes del resto de compañeros: "Se están cebando conmigo”.

A continuación Patiño le recriminaba: “¡Ay por favor! ¡Pobrecito! ¡No sé si abrazarte! Yo no tengo tan bajo fondo como tú", tan apasionada como siempre.

Antonio David se queja de los ataques de María Patiño https://t.co/sQVBeGkf4e — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 23, 2020

Durante el curso del programa la colaboradora seguía dando su opinión, esta vez sobre Canales, al que no se cree. Durante estas explicaciones ha sido cuando ha soltado la frase que nadie ha pasado por alto: "yo he sido deleal y no se ha enterado nadie".

Una declaración que ahora levanta muchas dudas. Lleva 14 años de relación con Ricardo Rodríguez, y no ha especificado si esa deslealtad es reciente o no, pero por la manera en la que ha hecho referencia daba a entender que sucedió mucho antes de conocer a su actual marido.