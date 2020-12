Kiko Jiménez revela un audio en el que Cynthia Martínez da a entender que ha podido tener algo con Antonio David

Después de la traición de Antonio David Flores a Canales Rivera, Cynthia Martínez tendría guardada una información muy importante que acaba de destapar Kiko Jiménez en Sálvame.

El novio de Sofía Suescun ha grabado una conversación con la joven donde da a entender que no solo habría estado con Canales Rivera, sino que también habría estado con otro colaborador del programa: Antonio David Flores.

Ahora, la misma persona con la que empezó todo este escándalo está en el punto de mira, sin embargo, Canales no ha querido entrar al trapo detallando que "el daño personal ya está hecho".

¡¡Kiko Jiménez graba su conversación con Cynthia y se va a liar!! 💥💣 https://t.co/pA4h6CIc73 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 21, 2020

En el audio, Jiménez le pregunta a Martínez si, además de su encuentro con Canales, también ha "tenido algo" con Antonio David, a lo que ella responde con una risa: "Eso ya saldrá más adelante".

Unas palabras que han provocado que varios de los compañeros del programa defiendan al padre de Rocío Flores. "Le he contado lo que ha dicho ella en la llamada y él me ha asegurado que no la conocía en persona y que el día que le vio fue en el Deluxe", ha explicado Kiko Matamoros.