El desconocido pasado político de Cynthia Martínez, la presunta amante de Canales Rivera

Estos últimos días, el nombre de Cynthia Martínez, una joven que habría tenido algo tanto con Efrén Reyero como con Canales Rivera, está sonando con fuerza en televisión.

La presentadora y modelo se sentó este sábado en Sábado Deluxe y le contó a Jorge Javier Vázquez, al principio del programa, que había decidido hablar porque Canales Rivera estaba mintiendo: "Me ha negado y me parece muy fuerte que para justificar algo que él ha hecho mal, me ponga a mí de cazafamosos", comentó, indignada. "Tengo mi trabajo, estoy en mi mejor momento laboral y nunca he tenido necesidad de hacer esto. No quiero hacer daño a nadie, pero mentir de esta manera monumental... Estoy aquí porque me ha negado", añadió.

Según contó, ella y el torero se conocieron hace 10 años. En ese momento, ambos intercambiaron sus teléfonos, pero no llegaron a quedar porque él tenía pareja, aunque él era muy atento con ella. Reconoce que le parecía atractivo y que siempre fue muy atento y cariñoso con ella.

Además, confesó que, después de esos 10 años, ambos habían vuelto a hablarse. "Por el tono no entendía que tuviera pareja", confesó. Contó, además, que quedaron para cenar junto con otros amigos de él y que descubrió que tenía novia cuando ya se encuentran en el hotel. Sin embargo, eso no impidió que tuvieran relaciones sexuales, según su relato.

Un auténtico terremoto que sitúa a la joven en el centro de todas las miradas. Modelo, actriz, presentadora y rostro conocido de Mediaset, ahora algunas publicaciones también sacan a la luz algunos datos de su, desconocido para la mayoría, pasado político.

Martínez trabajó, hace nueve años, cuando tenía 24, como asesora en temas culturales para el Ayuntamiento de Madrid

Según cuenta Semana, Martínez trabajó, hace nueve años, cuando tenía 24, como asesora en temas culturales para el Ayuntamiento de Madrid. Según la información de la revista del corazón, fue contratada cuando tan solo tenía 24 años por Álvaro Ballarín, político del Partido Popular que por entonces ostentaba el cargo de presidente del madrileño distrito de Moncloa y su contrato solo duró unos meses.

Además, no estuvo exento de polémica, ya que varios medios se hicieron eco de su contratación solo unos meses después de convertirse en portada de la revista Interviú, donde afirmaba que su deseo era "inaugurar el AVE con Zapatero", refiriéndose a que su familia vivía en Cataluña.