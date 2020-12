Cynthia Martínez revela cómo fue su relación con Canales Rivera: "Me ha negado"

Estas últimas semanas, salieron varias informaciones sobre Cynthia Martínez, una joven que habría tenido algo tanto con Efrén Reyero como con Canales Rivera. Muy afectada, la joven mostró lo dolida que estaba con Reyero por la manera en la que decidió cortar la relación con ella.

Martínez le contó a Jorge Javier Vázquez, al principio del programa, que había decidido hablar porque Canales Rivera estaba mintiendo: “Me ha negado y me parece muy fuerte que para justificar algo que él ha hecho mal, me ponga a mí de cazafamosos”, comentó, indignada. "Tengo mi trabajo, estoy en mi mejor momento laboral y nunca he tenido necesidad de hacer esto. No quiero hacer daño a nadie, pero mentir de esta manera monumental... Estoy aquí porque me ha negado", añadió.

Según contó, ella y el torero se conocieron hace 10 años. En ese momento, ambos intercambiaron sus teléfonos, pero no llegaron a quedar porque él tenía pareja, aunque él era muy atento con ella. “Yo no quise porque estaba casado y nunca me he metido en relaciones con casados, que yo sepa”. Reconoce que le parecía atractivo y que siempre fue muy atento y cariñoso con ella.

Además, reiteró en muchas ocasiones que le molestaba profundamente que Canales dijera que ella estaba yendo a los platós para fastidiarle, algo que le tendría "jodido". Por ello, Martínez mostró audios que daban fe de que habían estado juntos. "No, perdona, estás jodido por tu culpa, que eres tú el que tiene pareja”, comentó ella.

Además, confesó que, después de esos 10 años, ambos habían vuelto a hablarse. “Por el tono no entendía que tuviera pareja”, confiesa. Cuenta, además, que quedaron para cenar junto con otros amigos de él y que descubre que tiene novia cuando ya se encuentran en el hotel, contó.

Por ello, contó, mantuvieron relaciones sexuales. Además, se quedó con los calzoncillos que él dejó olvidados para devolvérselos. Sin embargo, la versión no satisfizo a Kiko Matamoros, que aseguró que ella sabía perfectamente que él tenía pareja.