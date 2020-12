Efrén Reyero grabó conversaciones privadas con Marta López, según el polígrafo de 'Sábado Deluxe'

Este Sábado, fue Efrén Reyero quien se enfrentó al polígrafo de Conchita. El extronista acudió e Sábado Deluxe para aclarar hasta qué punto fue sincera su relación con Marta López o qué tuvo exactamente con Isa Pantoja y Cynthia Martínez.

Según Conchita, el joven mintió en la mayoría de preguntas. Además, tal y como ilustraron los resultados de la máquina, Efrén contó el episodio entre Isa Pantoja, Kiko Jiménez y él para asegurarse su entrada en La casa fuerte.

Lo mismo ocurrió con una pregunta sobre si Efrén había llamado a un periodista para que le fotografiara junto a Marta en Marbella, algo que no le hizo ninguna gracia a la empresaria. Pero lo peor para ella fue cuando el polígrafo desveló que su exnovio grabó sus conversaciones privadas "por miedo" a que ocurriera con ella algo similar al Merlos Place.

López también manifestó su dolor al enterarse de que Efrén había ido hablando de un episodio de celos que hubo en la pareja cuando, en un evento, ambos iban a coincidir con algunas chicas que habían estado previamente con él. "¿Por qué has salido conmigo?" Preguntó ella. Y es que, tal y como declaró, se sentía profundamente traicionada.

"El daño que me has hecho es irreparable, porque no me hace daño un novio, sino un amigo de 12 años", expresó con lágrimas en los ojos. En esa línea, Efrén mintió también al negar que el carácter de Marta hacía imposible estar con ella, algo que el polígrafo desmintió, aunque Efrén mantuvo en todo momento sus versiones sobre todo y le ofreció su móvil a Marta para que comprobara lo que considerara preciso, algo que ella rechazó. "Seguramente, desde hoy no vuelva a hablar con él nunca", dictaminó con amargura.