Antonio David se disculpa con Canales Rivera tras su traición en 'Sálvame'

Antonio David Flores se ha disculpado con José Antonio Canales Rivera por su traición en Sálvame. El colaborador de televisión ha cambiado este jueves su discurso tras decepcionar al torero y a sus compañeros en los últimos días.

"Siento todo lo que ha ocurrido y siento el daño que he provocado. Yo ayer vine a decir que cuando lo tuviera delante le daría las explicaciones y pediría perdón", ha expresado el tertuliano antes de coincidir en el plató con el diestro.

Carlota Corredera, sorprendida por su reacción, le ha preguntado por qué ha cambiado su opinión, a lo que el exmarido de Rocío Carrasco ha respondido que ha tenido "horas para recapacitar": "Me ha podido más mi trabajo que la relación de compañeros que he tenido con él".

El torero ha valorado que no le gustaría estar en el lugar del colaborador y, más calmado que en el anterior programa, ha reflexionado sobre la situación: "No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Me gustaría saber qué motivos le llevan a hacer eso".

El ex guardia civil contó en el programa que Canales Rivera le había sido desleal con su mujer a Cinthya, rostro de Mujeres y hombres y viceversaque, de hecho, contactó con el programa sin querer entrar en demasiados detalles.

Asimismo, Canales ha afirmado que, después de ver los vídeos y las fotografías de ella que han salido estos días, ha recordado que "pudo coincidir" con ella hace unos 10 años. Eso sí, niega haber tenido "una relación" o "un contacto" con ella.