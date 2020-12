Torres asegura que todas las CCAA menos Madrid y Andalucía se han ofrecido a acoger menores inmigrantes

En este sentido, el archipiélago atendía el pasado mes de enero a unos 540 niños y jóvenes, cifra que tras el repunte de llegada de pateras y cayucos ha ascendido a más de 2.200, lo que supone un aumento del 270% en lo que va de 2020.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el máximo dirigente regional explicó que este ofrecimiento se ha producido durante una Interterritorial en la que se analizó la posibilidad de derivaciones a la Península de inmigrantes menores no acompañados.

Aquí, ha hecho especial hincapié en que durante el encuentro, prácticamente todas las CCAA han mostrado su disposición a acoger a estos menores, menos Madrid y Andalucía, "que han rechazado".

"Andalucía tiene un número importante de menores no acompañados, unos 7.000. Sin embargo, no entendemos por qué Madrid no se suma a la propuesta de colaborar solidariamente con Canarias en este asunto", manifestó.

No obstante, el presidente canario comentó que su Ejecutivo no renuncia a seguir trabajando para que todas las autonomías colaboren.